犀動智能攜手日本TableCheck 打造多語系AI智慧餐飲訂位服務

專精企業AI自然語言模型業者犀動智能（Aiello）宣布與日本餐廳訂位與顧客管理平台TableCheck完成系統整合，旗下Aiello智慧多語電話客服 (AI Call Agent, ACA），正式支援TableCheck線上訂位服務。入住飯店的旅客只需一通電話，即可使用超過50種語言完成館內餐廳訂位，AI將即時查詢可預約時段，支援訂位、修改、取消及特殊需求收集等服務，完成後自動將訂位資訊同步至TableCheck系統，打造24小時不中斷的智慧餐飲預約服務。

Aiello指出，近年來，越來越多飯店積極發展館內餐飲服務，但餐廳訂位仍仰賴人工接聽電話，尖峰時段容易發生漏接來電、等待時間過長等情況，再加上營業時間的限制，不僅增加前線人員負擔 ，也可能錯失潛在訂位商機。Aiello 與 TableCheck 的整合，正是針對此需求打造更智慧、更自動化的電話訂位流程。

TableCheck 是日本與亞洲代表性的雲端型餐廳訂位與顧客管理平台，廣泛應用於全球飯店、餐廳及餐飲集團，協助整合線上訂位、顧客關係管理（CRM）、會員經營與營運管理。導入Aiello的AI Agent 語音能力延伸至電話服務場景。Aiello智慧電話客服採用生成式AI與自然語言理解技術，能以接近真人的方式與旅客對話，並具備自主判斷、多輪對話理解與任務執行能力。

系統可串接Aiello知識管理系統整合餐廳營業資訊、訂位規範、菜單及常見問題等企業知識，確保AI依據經審核的資訊回覆；旅客來電訂位時，AI客服可主動確認日期、人數、時段等其他需求，即時查詢 TableCheck 的可訂位時段，完成預約後自動同步系統、寄送確認通知，旅客日後如需修改或取消訂位，也可直接請 AI Agent 協助處理。

犀動智能科技執行長暨共同創辦人沈書緯表示，此次與 TableCheck 的整合，除了飯店之外，也適用於餐廳、飯店餐飲（Hotel F&B）、企業餐飲（Enterprise F&B）、度假村及 Beach Club 等多元餐飲場域。Aiello 深耕旅宿產業多年，累積豐富的AI導入與系統整合經驗，目前正積極拓展餐飲、零售、醫療、物業管理等企業服務市場，協助業者加速導入AI與數位自動化。未來雙方將持續深化整合，拓展智慧餐飲服務與營運管理應用，協助業者打造更完整的數位營運生態系。