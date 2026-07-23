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和運租車拚8月中旬上市 競拍底價每股35.59元
和泰車關係企業和運租車今天表示，配合初次上市前股票公開承銷，將於7月27日至29日舉行股票競價拍賣，此次競拍底價為每股新台幣35.59元，採價高者優先得標，預計7月31日開標。和運租車預計8月中旬掛牌上市。
和運租車表示，藉由上市持續提升公司治理及經營韌性，深化智慧移動服務布局，持續投入數位轉型與人工智慧AI應用，強化多元事業整合綜效，穩健朝全方位智慧移動服務領導品牌邁進。
和運租車說明，已從傳統汽車租賃服務，逐步拓展為企業長租、個人短租、共享移動、中古車流通及綠色運輸的全方位移動服務業者，近年持續導入AI技術，應用於需求預測、智慧調度、智慧定價、客服服務及車況辨識等營運流程，結合車輛全生命週期管理模式。
在長租市場，和運租車指出，提供包括TOYOTA、LEXUS、HINO，以及Mercedes-Benz、BMW、Tesla、Porsche等多元品牌車款，依企業客戶不同需求提供用車解決方案。
在擴大智慧共享生態圈，和運租車指出，旗下子公司和雲行動服務經營iRent，會員數已突破200萬人，透過大數據分析與演算法強化車輛調度，並逐步完善跨場景智慧移動服務。
在綠能車隊與ESG（環淨保護、社會責任、公司治理）轉型，和運租車表示，因應全球淨零減碳趨勢，近年持續導入純電動車（EV）及油電混合車（HEV），擴大長租、短租及共享車隊規模，同時推出企業綠色供應鏈租賃方案。
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