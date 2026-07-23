一表看預售市場 專家：房市已淪「薛丁格的貓」

根據馨傳不動產統計實價資料，今年前五月，成屋市場略有回穩，包括台北、台南、高雄成交量都較去年增加，但預售市場就不好，尤其是中南部，持續淒風苦雨，沒有最慘，只有更慘。

其中桃園市前五月預售屋成交僅2,824件，比去年同期又減少22%，台中市2,050件 ，年減近三成。

南部二都更慘，台南售出966件，年減32%，高雄直接砍對半，前五月僅成交847件。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，成屋買氣回穩，預售持續下探，主要有幾個因素：

第一是「新建案交屋潮」影響，尤其交屋量較多的高雄、台南，使成屋交易量出現回春的錯覺。

第二是「成屋、預售價差擴大」，由於預售價格鐵板一塊而成屋價位下修，買氣流向成屋市場。

第三，成屋市場有「青安穩盤」，因青安優惠貸款扶持自住需求，而成屋直接受惠於青安紅利，還能勉強守住基本盤。其次，部份50歲以上和高所得民眾無法申辦青安3.0，所以提早購屋申辦2.0，微幅挹注成屋交易量。

何世昌直言，去年以來台灣房地產已淪為「薛丁格的貓」，也就是又死又活的狀態。觀察成交量是一片死絕，但看房價則彷彿活得好好的。

他表示，如此詭譎的市況，連帶影響央行鬆綁房市管制節奏，央行不敢太快鬆手，以免房市詐死後復活。