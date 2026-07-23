北台灣今年百億建案成交行情曝 專家：業者識相

住展雜誌彙整北台灣今年公開的百億元案量實價揭露，目前以新竹縣竹北市的「時華」價格最高，每坪89.99萬元，接下來依單價排序為新北市林口區的「長耀會」、新竹縣竹東鎮的「森藴」、桃園市龜山區的「長耀辰」，以及桃園市中壢區的「合磊天沐」，最高價分別為68.5萬元、58.1萬元、54.5萬元，與51.1萬元。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，竹北市的「時華」因位於高鐵特區與建商品牌，加上3房規劃的在地主流產品，先前市場上一直傳出挑戰單坪3位數，不過實價仍差一些，僅接近9字頭。

其餘四案很明顯也不敢輕舉妄動，最高價碼或是社區行情大致合乎區域水準，如林口重劃區的平均新案價格約就在6字頭，竹東二重埔重劃區、龜山A7重劃區、中壢A20重劃區新案均價則在5字頭。

這些案子除了登錄的最高價未創新高，社區低樓層還可能低一個字頭就可購得。

陳炳辰表示，雖然指標案在品牌、地段、話題上有優勢上，但面對目前低迷市況，除了以拖待變，延後推案，公開後也大多如履薄冰，動輒數百戶的社區，要在眼下世道殺出一條血路，房價還是得識相些。

陳炳辰指出，後續還有雙北的南港區、板橋區、新店區、泰山區、中永和區，以及桃竹的龜山區、東區、竹東鎮指標案登場，都算是知名的開發商與精華地段。

大部分在開案前仍於市場上傳出高水位，如新北市第一環行政區皆有意單價百萬元的售價，台北市南港區的品牌建商案更表達突破區域新高價的主張，惟是否一如建商期望，有待觀察。