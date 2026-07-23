北台灣百億大案房價揭曉！竹北「時華」每坪衝近90萬元稱冠

住展雜誌彙整今年北台灣破百億元案量公開案，以目前出現在實登資訊觀察單坪最高單價，以新竹縣竹北市的「時華」價碼最高，每坪價89.99萬元，接下來依單價排序為新北市林口區的「長耀會」、新竹縣竹東鎮的「森藴」、桃園市龜山區的「長耀辰」，以及桃園市中壢區的「合磊天沐」，最高價分別為68.51萬元、58.16萬元、54.56萬元，與51.11萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，如今市況讓建商進退維谷，雖然指標案在品牌、地段、話題優勢上較有推案底氣，但出於大型案在規劃與預算上難說改就改，就算有意延推來以拖待變，拖個一年半載終究得硬著頭皮進場，亮相後實則如履薄冰，銷售上多求穩定，已不寄望快銷。

觀察2026年迄今大案中，竹北市的「時華」因為高鐵特區位置與建商品牌，加上3房規劃的在地主流性，於市場上一直傳出挑戰單坪3位數，而民間網站早刊出有9字頭的成交價，未來很大機率將創下新竹天價，為狠甩房市冷氣團的佼佼者，顯然竹科工程師們的購屋能量只是暫歇，並不容小覷，看準資優生便不客氣出手。

相對之下，其餘四案不敢輕舉妄動，最高價碼或是社區行情其實合乎區域水準，沒有像前述竹北高鐵案心臟來得大顆，如林口重劃區的平均新案價格約就在6字頭，竹東二重埔重劃區、龜山A7重劃區、中壢A20重劃區新案均價則在5字頭，這些案子當前登錄的最高價並未造次之餘，甚至要是社區低樓層還可能低一個字頭就可購得，動輒數百戶的社區，要在眼下世道殺出一條血路，房價還是得識相些。

陳炳辰指出，後續還有雙北的南港區、板橋區、新店區、泰山區、中永和區，以及桃竹的龜山區、東區、竹東鎮指標案登場，都算是知名的開發商與精華地段，大部分在開案前仍於市場上傳出高水位，如新北市第一環行政區皆有意單價百萬元的售價，台北市南港區的品牌建商案更表達突破區域新高價的主張，惟是否一如建商期望，在房市未見明顯轉機下，終究得視之後大環境發展再來驗證價值性。