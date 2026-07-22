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尊鴻餐飲集團加速展店並攜手伊甸基金會挺公益 2028年啓動上市櫃計畫

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
今年「JAI 宅」選擇攜手伊甸基金會，以公益作為九周年企劃的重要主軸。記者宋健生/攝影
今年「JAI 宅」選擇攜手伊甸基金會，以公益作為九周年企劃的重要主軸。記者宋健生/攝影

中部起家的尊鴻餐飲集團旗下「JAI 宅」邁入九周年，集團啟動新一波展店擴張計畫。執行長陳詠翔22日表示，目前集團全台共有14家門市，下半年將加速展店，預計再新增6家店，其中新品牌越南料理將一口氣在台中開出3店，並同步啟動北上展店計畫，預估今年底前全台總店數可達20家。

陳詠翔表示，尊鴻餐飲集團2025年營收約6億元，隨著展店效益逐步發酵，今年營收目標挑戰10億元；2027年總店數上看30家，營收目標進一步挑戰15億元，並規劃於2028年啟動IPO（首次公開募股）計畫，朝股票上市櫃目標邁進，持續推動集團規模化成長。

目前，尊鴻餐飲集團旗下擁有「HUN 混」、「JAI 宅」、「所 SUO」、「嵩 sung」、「DUM DUM」及「美村藥舖」等6大餐飲品牌。

在展店策略上，陳詠翔指出，未來新店型態將採多元布局，除持續拓展街邊店，也將積極進駐熱門商場，透過不同商圈與店型的布局，擴大品牌觸及率及營運規模，逐步建立全台餐飲版圖。

尊鴻旗下義式餐飲品牌「JAI 宅」邁入9周年，即日起至9月13日於全台「JAI 宅」門市推出周年品牌企劃「The Green Moment」。

今年首度攜手伊甸基金會，以品牌代表色「綠色」為核心概念，推出 「Green Mission 綠色任務」，結合公益、美食與互動體驗，邀請消費者透過線上、線下活動重新發現生活中的綠意，也讓每一次參與，都成為支持公益的一份力量。

陳詠翔表示，今年「JAI 宅」選擇以公益作為九周年企劃的重要主軸，攜手伊甸基金會，希望讓品牌代表色「綠色」不只是視覺識別，更成為分享、陪伴與希望的象徵。「如果品牌能因為一頓飯、一場活動，讓更多人願意多做一件善事，這就是品牌最有價值的影響力。」

今年周年活動以「Green Mission綠色任務」為主軸，規劃線上、線下兩大互動體驗，線上「綠色觀察家」，邀民眾拍攝生活中的九個綠色瞬間，製作成九宮格，完成任務後即可獲得「JAI 宅」與伊甸基金會聯名推出的限定插畫吊飾。

線下「綠色收藏家」，則邀請消費者拍攝店內綠色元素，完成指定互動後，即可獲得品牌限定相框、紀念照片及限定提袋。

此次合作邀請伊甸基金會共融教育的小朋友，以「綠色」為主題自由創作，並將畫作中的色彩與筆觸設計成限定聯名壓克力吊飾，活動期間，聯名壓克力吊飾同步開放公益義賣，每款售價100元，販售所得全數捐予伊甸基金會。凡於「JAI 宅」門市捐款每滿1,000元，即可獲得全套九款聯名吊飾及一款隱藏版吊飾。

凡於「JAI 宅」門市捐款每滿1,000元，即可獲得全套九款聯名吊飾及一款隱藏版吊飾。記者宋健生/攝影
凡於「JAI 宅」門市捐款每滿1,000元，即可獲得全套九款聯名吊飾及一款隱藏版吊飾。記者宋健生/攝影

伊甸基金會致贈感謝狀給尊鴻餐飲集團執行長陳詠翔(右)。記者宋健生/攝影
伊甸基金會致贈感謝狀給尊鴻餐飲集團執行長陳詠翔(右)。記者宋健生/攝影

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