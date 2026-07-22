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長興參加嘉義市科學168教育博覽會 以材料科學體驗拓展學生科學視野

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
長興參加嘉義市科學168教育博覽會，讓學生動手操作觀察材料變化，進一步拓展材料科學視野。長興提供
長興參加嘉義市科學168教育博覽會，讓學生動手操作觀察材料變化，進一步拓展材料科學視野。長興提供

長興（1717）22日表示，該公司長期落實企業社會責任及推動科普教育向下扎根，並持續推動「興教育」扎根計畫。今年度的興教育公益活動參與嘉義市「115年科學168教育博覽會」，共同推廣科學教育活動。

科學168教育博覽會為嘉義市年度科普盛事，每年透過多元主題課程及實作體驗，鼓勵學生主動探索科學知識，培養科學素養與創新思維。長興材料於7月17日進行「長興科普教室」，透過趣味實驗與互動操作，將艱深的材料科學轉化為淺顯易懂的學習體驗，激發學生們對科學探索與創新應用的興趣。

本次課程上半場介紹碳纖維複合材料，具輕量化、節能、可突破運動極限等特性，廣泛應用於交通工具與運動用品領域，接著透過實際操作與性能比較，讓學生認識複合材料與金屬的性能差異；下半場活動則安排趣味材料實驗，將柔軟的水晶膠，經紫外光照射下使原本柔軟流動的材料變成晶瑩剔透的寶石，藉由親手操作與觀察材料變化，讓學生理解材料反應原理，體驗材料科學的魅力。

長興表示，材料科技已廣泛應用於日常生活及各項產業，公司期望透過寓教於樂的方式，讓學生從動手操作中建立科學觀念，理解材料創新如何應用於生活，並培養觀察、思考與解決問題的能力，進一步拓展對材料科學與科技創新的視野。

長興指出，公司長期重視人才培育與科普教育推廣，未來也將持續結合企業核心技術，投入各項科學教育及公益活動，透過多元體驗課程培養下一代對科學與永續發展的興趣，善盡企業社會責任，為臺灣科技教育向下扎根貢獻一份力量。

嘉義

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