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縣市拚經濟 找到新入口「大巨蛋」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大巨蛋已成各縣市拚經濟、搶人口、爭投資的新入口。隨台北大巨蛋成功帶動職棒、演唱會及觀光商機，各地方政府相繼提出巨蛋計畫，從新北、台中到彰化、高雄，背後爭奪的不只是大型活動主辦權，更是下一波城市發展主導權。

近年大型場館定位已從單一運動設施，升級為結合商場、飯店、餐飲、展覽、娛樂、交通及商辦開發的複合型都市建設。地方政府期待藉由大型演唱會、國際賽事、展覽及會議活動，吸引外地旅客，帶動住宿、零售、餐飲與服務業消費，形成持續性的城市經濟效益。

其中，台中布局最具企圖心，除興建中的台中巨蛋外，水湳經貿園區同步推動超巨蛋BOT案，結合百貨、飯店及商業設施，目標打造中台灣大型運動娛樂與商業聚落，提升城市能見度與招商競爭力。

新北市將大巨蛋納入樹林運動產業園區整體開發，以BOT模式串聯運動、商業及公共建設，希望帶動樹林、土城、三峽及鶯歌整體發展。彰化將大巨蛋構想結合新縣政中心及交流道特定區開發，期望透過重大公共建設吸引企業投資、促進人口回流，加速都市發展；高雄則因演唱會經濟持續升溫，盼擴大國際演唱會及大型活動市場，鞏固南台灣流行娛樂與觀光中心地位。

大巨蛋 彰化 台中巨蛋

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