新北大巨蛋落腳樹林 機五基地具備交通優勢、廣大腹地

全台「孵蛋」熱潮持續，新北市昨（22）日宣布新北大巨蛋將花落樹林，成為繼台北、台中後又一座大型巨蛋建設。市調統計，目前已有三、四個縣市規劃興建大巨蛋，顯示大型場館已從體育建設升級為帶動人口、消費與投資的重要引擎，各地方政府紛紛搶搭「大巨蛋經濟」列車。

新北大巨蛋候選基地包含樹林機廠第五用地（樹林機五）、淡海二期，新北市長侯友宜昨日宣布由樹林機五出線，交通運輸能力、廣大腹地是選址重要考量，將採BOT（新建－營運－移轉）模式，由下任市長接續推動，希望讓樹林機五成為繼新板特區、新莊副都心、三重第二行政中心後，新北市第四個都市中心。

全台三大巨蛋布局概況

台灣房屋根據實價登錄及人口資料統計，三座主要大巨蛋周邊皆擁有龐大消費腹地。其中新北大巨蛋周邊行政區人口合計突破百萬人居冠；台北大巨蛋及台中超巨蛋周邊也各有逾50萬人口支撐，可望持續吸引人流、商機及投資。

房價方面，近一年以台北大巨蛋周邊平均單價約每坪102.3萬元最高，新北大巨蛋約38.9萬元居次，台中超巨蛋約33.4萬元，反映大型公共建設帶動區域發展。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，大巨蛋單場活動可容納數萬人，選址除土地規模外，更重視交通條件與人口腹地，三座大巨蛋皆位於交通節點及行政區交界，方便各地民眾往返，也有利擴大商圈輻射範圍。

其中新北大巨蛋規劃座位數及23公頃園區規模均為全台最大，樹林機五基地勝出關鍵在於周邊具備台鐵樹林站、捷運萬大線第二期及台65線快速道路等交通優勢，加上百萬人口消費市場支撐。市場預期，隨大巨蛋建設啟動，當地原本以工業使用為主的區域，可望逐步轉型為商業與生活機能核心。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，大巨蛋帶動效果不僅止於住宅，更直接受惠的是店面、商辦及周邊商圈。

以台北大巨蛋為例，啟用後搭配地下商場開幕，成功帶動東區商圈復甦，餐飲、零售品牌陸續進駐。