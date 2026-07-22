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耐斯集團智慧新廠 動土

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義報導

耐斯集團旗下子公司台灣第一生化科技，昨（22）日在大埔美精密機械園區舉辦新一代智慧廠區動土典禮。

新廠斥資40億元，預計2027年第4季完工投產，未來廠區將全面導入自動化生產及數位化管理系統，全力布局高蛋白及機能性飲料國際市場。

昨天的動土典禮，由嘉義縣長翁章梁、縣議會議長張明達，耐斯集團會長陳鏡仁、執行長陳志鴻、愛之味暨第一生技董事長陳冠翰等人共同參與上香執鏟儀式，祈禱工程圓滿平安、順利。

翁章梁表示，感謝耐斯集團長期深耕嘉義、持續投資。大埔美園區目前已有約110家公司進駐營運，縣府也攜手大林鎮公所推動多處市地重劃，開發面積合計約20公頃，持續完善產業發展環境。

值得注意的是，翁章梁還透露，嘉義縣產業能量在台積電設廠後持續擴大，目前台積電繼第一期的2座廠之後，已規劃在嘉義建置二期第3、4、5廠，未來先進封裝需求再擴大，有可能設到第8座廠。

第一生技成立於1998年，為耐斯集團轉投資的世界級飲料代工大廠，專責營運與管理世界一流的無菌冷充填寶特瓶生產設施，已於民雄橋頭產業園區設置兩處生產線。

過去二十餘年，第一生技持續深耕無菌冷充填技術的精進與應用，憑藉卓越的製程能力、專業研發團隊與尖端檢測儀器，贏得眾多跨國及在地領先飲料品牌的信任與合作。

其產品涵蓋果汁、茶飲、植物奶等飲料，代表性商品包括愛之味油切分解茶、麥仔茶、鮮採蕃茄汁、純濃燕麥系列，以及全家便利商店自有品牌飲品等。

第三廠區基地面積達6,051坪，建坪9,650坪。未來將引進世界最先進的德國KRONES系統。

翁章梁 嘉義 陳志鴻

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