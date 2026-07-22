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世界健身股東臨時會 董事長宣布泰國首店第4季開出、明年達到5店

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界健身董事長柯約翰。聯合報系資料照
世界健身董事長柯約翰。聯合報系資料照

健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）22日召開股東臨時會，董事長柯約翰宣布，世界健身泰國總部暨首家分店將在第4季開出，正式進軍泰國連鎖健身房市場，預計明年泰國分店數將達到5店，未來朝100店目標邁進。

世界健身股東臨時會22日通過2025年第4季資本公積配發現金股利追認案、2026年第1季資本公積配發現金股利案，以及公司組織備忘錄與章程案。

柯約翰指出，目前股市熱錢往AI、半導體產業靠攏，不過隨著股市震盪與景氣循環，資金有開始往傳產與運動健身產業回流的跡象，他強調，世界健身在海內外持續拓店，帶動會員數穩健長，營收也續創新高，他對公司的營運展望有信心。

世界健身6月合併營收9.84億元、年增8.8%，創單月營收歷史次高；累計上半年合併營收57.63億元、年增9.1%，續創歷年同期新高。柯約翰表示，包括會員收入、教練收入的顯著提升，是公司今年成長的雙引擎。

在營運擴展方面，世界健身將於本季在台灣新增5家分點，包括7月陸續開幕的台南中華東、苗栗中正、內湖星雲；以及預計9月開幕的台北士林、矽科店；並同步啟動5個預售計畫，其中包括進軍泰國市場的首家據點，預計第4季開出。

同時，公司將持續創新並引領市場，導入皮拉提斯（Reformer Pilates）課程、HYROX訓練設施，以及結合體適能檢測與醫學檢查的數位長壽平台。上述舉措預期將帶動同店營收成長及新據點擴張，為公司下半年的營運成長帶來嶄新的動能。

世界健身稍早宣布，與全球健身賽事領導品牌HYROX簽署為期三年的策略合作夥伴關係，初期將直接涵蓋World Gym台灣超過140家分店，並預計今年底同步拓展至泰國市場。

HYROX結合跑步與功能性訓練，已成為全球成長最快的健身賽事，在過去一年舉辦140場賽事，全球超過130萬人次參與。World Gym預計在全台舉辦HYROX風格的創新挑賽與小型賽事，進一步提升會員參與度。

世界健身也與光璨健康管理、以及策略夥伴光田醫院簽署策略聯盟，推出「健康管理平台」。透過血液檢查和體適能檢測結果，將數據綜合分析評估，生成會員專屬健康管理報告，進行改善和營養管理，用科學方法結合健身專業幫助會員「逆齡」。

柯約翰表示，三方共同開發的健康管理平台，已進入測試和上線穩定度評核階段，預計今年第3季會以台中做為示範特區，陸續推廣至全台。世界健身看好未來在台灣健康市場，將引起逆齡長壽話題和運動保養風潮。

泰國 世界健身 股市

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