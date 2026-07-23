ESG最前線／職安卡 不只是通行證

近年來，隨著職業安全衛生法規持續完善，「職安卡」逐漸成為營造工程中最常被提到的一項制度。許多人對它的印象，停留在「沒有職安卡不能進工地」，甚至認為它只是一張證明曾經上過六小時課程的卡片。然而，如果企業對職安卡的理解僅止於此，就錯過了這項制度真正的價值。

每一次重大工安事故發生後，我們都會重新檢討管理制度是否存在漏洞。但仔細分析許多事故案例可以發現，問題往往不是沒有制度，而是制度沒有真正落實。職安卡制度設立的初衷，正是希望每一位進入營造工地的人，在開始工作之前，都已經具備最基本的危害辨識、安全觀念與自我保護能力。

換句話說，它真正要確認的，不是「有沒有一張卡」，而是「有沒有做好安全工作的基本準備」。

許多企業投入大量資源辦理教育訓練，卻把重點放在完成法定時數、取得證明文件，而忽略了教育訓練最重要的目的，是讓現場人員知道如何避免事故發生。如果職安卡只是為了因應查核而存在，教育訓練便容易流於形式；但如果企業把它視為建立安全文化的第一步，每一堂課、每一次案例分享、每一次現場提醒，都可能成為避免下一起工安事故的重要關鍵。

值得注意的是，職安卡並不代表持卡人已經具備所有工作的安全能力。它只是完成一般安全衛生教育訓練的起點，真正的安全管理，還包括不同工種的專業訓練、機具操作資格、危害告知、作業前安全確認，以及現場持續的督導與管理。許多企業誤以為只要確認每位承攬商都有職安卡，就已經完成管理責任，事實上，真正影響工安績效的，往往是後續每一天的管理品質，而不是入口時的一次查驗。

對企業而言，更重要的是建立一套完整的人員管理流程。從人員進場資格確認、教育訓練紀錄、證照有效期限、特殊作業資格，到每日工具箱會議與現場巡查，都應該形成完整的管理機制，而不是各自獨立存在。

近年來，許多企業也開始導入數位管理系統與AI工具，將職安卡、教育訓練、承攬管理及法規遵循整合在同一個平台，不僅降低人工管理成本，也能有效避免證照過期、教育訓練遺漏或資格不符等管理風險。

ESG時代下，「S」代表的不只是員工福利，更包括企業是否真正重視每一位工作者的生命安全。工安事故造成的，不只是法律責任與經濟損失，更可能讓企業多年累積的品牌信譽，在一次事故中受到重創。從這個角度來看，職安卡其實不只是法規要求，更是企業展現社會責任與管理能力的重要起點。

一張職安卡的成本或許不高，但它背後代表的，是一間企業對安全文化的態度。真正值得企業投入的，不是讓每位員工都拿到一張卡，而是讓每一位走進工地的人，都知道如何平安回家。