管理前哨站／無人化升級 人本思維先行

昔英國人瓦特（James Watt）發明蒸汽機，倡導以機器代替人力，開啟自動化先河，興起產業革命浪潮，工業生產效率大幅提高。機器代替人力演進成自動化，主張將笨重、複雜、危險、重複性工作，交給自動化機器設備代勞，為自動化開啟新史頁，自動化倉儲、自動化停車塔、自動販賣機最具代表作。

商業掛帥時代，業者基於成本及競爭優勢的考量，主張朝商業自動化方向發展，將自動化應用範疇與內涵推向另一高峰，掀起第二次產業革命。晚近拜高科技與電腦精進之賜，人工智慧（AI）加持，廣泛應用在商業領域，有人說這是第三次產業革命的開端。

往昔人浮於事時代，企業擴充規模，廣徵人才，都可以順利找到優秀而適任的人才。曾幾何時，社會環境丕變，缺工現象頻傳，事多人少，尤其是基層工作人力最感缺乏，令業者大傷腦筋。

當今社會氛圍不同，很多年輕人寧願賦閒待業，也不願意從事基層工作，形成「生之者寡，食之者眾」現象。

然冰凍三尺，非一日之寒。長期受到少子化延伸效應的影響，人力短缺，企業找不到人做事，主要原因在於基層工作技術大多按照公司既有SOP指令工作，學不到專精技術，未來發展有限。工作相對單調，工時較長，加上工作環境不如預期，待遇並不優渥，以致乏人問津。

企業為因應缺工問題，不斷在尋求變革，於是朝自動化方向思考。而引進機器替代人力，雖然可大幅提升工作效率，但終究還是需要人們來操作或看管機器。企業要提高效率，強化競爭優勢，建構進入障礙，創造更高獲利，亟思脫胎換骨，持續朝向更高境界的無人化發展。

無人化拜電腦科技與AI技術精進之賜，融入更先進的作業流程與系統，全面應用於需要大量人工作業的地方，徹底解決人力短缺問題。市場盛行的自動販賣機，備受推崇的無人飛機，銀行自助櫃員機，停車場自助管理作業，醫院門診自助掛號、報到及繳費系統，以及逐漸興起的無人化商店等，都已經成效斐然。

企業採用無人化作業系統後，哪些工作會被取代？哪些人會被淘汰？是否會造成嚴重的失業問題？這是個有趣而實際的問題。

事實上，無論面對什麼時代，「事在人為」的信念不會改變。無人化作業系統再怎麼先進，還是需要人們來主導。採用無人化作業系統後，人們可改做附加價值更高的創意工作，專注於更需要密切配合的後勤作業，專精於更高端的研究發展工作，因應未來更嚴峻的挑戰。

無人化是自動化的升級版，將是未來發展的重要趨勢。自助作業系統、無人化作業，最常遭遇的問題出在程序複雜，操作不易，常常需要服務人員從旁協助，精簡人力的美意被大打折扣，看樣子要擴大無人化應用領域，業者還得再加把勁。

無人化作業系統是要提供給顧客使用，而不是要標榜公司技術先進，因此企業在開發及設計無人化作業系統時，必須站在顧客立場思考，確實做到更具人性化，徹底消除顧客恐懼心理。讓人們感受到操作簡單，容易使用，人人會用，喜歡使用，達到精簡人力，提高效率，強化競爭優勢，實踐無人化的理想境界。