連鎖效應／業務革新從改善流程開始

近期日本連鎖業持續進行業務革新和流程改善的具體行動：日本全家拿了就走「Just Walk Out」無人店，或是Lawson推出「SLawson Go」將無人店進駐車站與辦公大樓，以及唐吉訶德在大學校園開設「Campus Donki」微型無人店。

業務革新往往從流程改善切入，連鎖三業種即零售、餐飲和服務業均能發現新商機。像是零售店的網頁化，以智慧工具掌握顧客拿取又放下的商品，做重點促銷；餐飲業則導入自動化設備，降低同仁的勞務負擔；更有社會型創新，如東京的「分身機器人咖啡廳」（Avatar Robot Cafe），讓行動不便或長期臥床的同仁，在家中遠端操控機器人，進行接待與送餐的工作，兼顧營運效能與社會價值，都是從現場流程中發現價值提升的方案。

革新從改善開始，改善五步驟是基本功：

一、選擇：選擇即是明確的命題，也就是公司向某一個目標發起挑戰。例如掌握顧客的需求，就要知道哪些商品被拿起又放下，要進一步發掘顧客的需求，才能轉化「放下」為「買單」。精準的命題有利於設定未來方案的目標成果。

二、分析：有了命題就要解題，起手式是分析內外部的資源與能力，找到有效的執行方案。少子化致使服務業年輕勞動力緊缺，與其擴大增員，不如從降低勞務或提升同仁的幸福感入手。分析使我們能夠發現更多的解決方案，才能進行比較與探討。

三、探討：有了執行方案，接下來當然是要交叉探討。同樣導入自動化設備降低勞務，切入點可以是內場，也可以是外場，隨著場域不同所選擇的自動化方案也不同。企業資源有限，且進行改善最好一次鎖定一個方案，可將效益最大化。

四、定案：擇定解決方案，要有三個視角，即改善、革新與創新三個維度。面對少子化的趨勢，導入自動化是改善、從出品源頭減少操作步驟是革新；但整合運用邊緣勞動力，如行動不便的人，則是創新，維度不同，結果就有雲泥之別。

五、實施：方案確認後，最後還是要回歸執行，前面四個步驟都是0，最後這個步驟，方才有了一、二、三…，而實施與檢核密不可分，不是做了就好，還要看成效有多少？知其結果才能更求精進。

某連鎖企業聘任新執行長，希望能帶來組織活化，增加績效、降低成本，新官上任三把火，新執行長一上任就全面改變業務流程，階段考核未達成效，則把問題歸咎到同仁執行不力，半年後績效沒有提升，流動率卻大幅提高。

進行業務革新之時，有如整治一座花園，初入花園切勿無差別改善，結果往往是玫瑰與雜草一起拔除，改變之時重點是成果，而不是改變。