智慧經營／國揚漢來集團創辦人侯西峰 20年重建 開展新局

國揚漢來集團創辦人侯西峰在台灣商界是一個傳奇。他曾歷經台灣房地產狂飆的輝煌時代，也曾在金融風暴中，一夕之間從雲端跌落深淵，但他沒有逃避，靠著超乎常人的意志力，展開長達20餘年的重建之路；他的「中興」故事，令商界津津樂道。

如今，國揚漢來集團迎來史上最強的巔峰，旗下四大事業體規模與獲利皆達到前所未有的盛世。

自我提升 知人善任

過程中，侯西峰除了知人善任，建構強大的組織韌性外，他本人更不斷吸收學習新知以自我提升。千億身家的企業家坐在台灣大學EMBA的課堂上，專心聽課，他同時在集團內開設「五午會」，即每周五的中午召集重點幹部，將台大課堂上獲得的知識傳授給他們，並遴選優秀人才用公費進修。

目前，國揚建設（2505）在全台大舉推案，採取多元化土地開發策略。不論是都市更新，還是精華地段的捷運聯合開發案，規模動輒百億元，土地庫存與開發能量持續累積，手上擁有30多萬坪樓地板面積待開發，營運基石穩如泰山。

集團金雞母的漢神百貨，長年以來穩坐高雄百貨業龍頭寶座，國內連鎖百貨巨擘即便傲視全台，但是在高雄市場始終無法超越漢神。而今年4月全新開幕的台中「漢神洲際購物廣場」，以營運超出原定目標值50%的實績打出漂亮一戰。

侯西峰的餐飲板塊表現同樣耀眼奪目。漢來美食旗下擁有20個餐飲品牌、全台超過52家餐廳，在競爭激烈的環境下，去年度與今年首季的營運獲利均創下歷史新高。

更具前瞻性的是，漢來美食積極導入AI人工智慧系統優化後台管理，從精準食材備料、智慧排班到降低廚餘率，透過科技運用大幅提升營運績效與毛利率，成為傳統餐飲業轉型的標竿。

優化管理 健全接班

星級飯店方面，漢來飯店高雄、台北南港以及頂級奢華度假飯店日月行館，營運全數獲利，昂首走在強勁的上升道路上。

侯西峰重新回到國揚建設董事長職位，立即擘劃明確的藍圖。首先是多元發展、優化資產配置。

國揚未來不再侷限於傳統住宅開發，將涵蓋精品住宅、高效能廠辦，以及可出租的優質資產。透過增加收益型的不動產，強化公司面對景氣波動的韌性。

其次是集團資源垂直整合，創造最大綜效。國揚建設將與集團旗下的漢來飯店、漢來美食及漢神百貨等事業體深度連結，將集團的餐飲、物管、服務全面融入，提供消費者超越傳統建築的服務體驗。

第三，堅守本業，職人品質承諾。侯西峰強調，建築品質是國揚建設立足市場的命脈，無論市場如何變化，國揚對本業品質的堅守絕不會有任何妥協，未來，他將持續深化建築工法與空間創新，守住「高品質建築」的品牌承諾。

此外，傳承舖路，健全接班體制。侯西峰這次重掌兵符的一個重要使命是為了「傳承」。他表示，將在任內完善未來國揚建設的接班梯隊，並將棒子交付給他的二女兒、現任國揚建設董事暨漢神百貨董事長侯嘉騏，為國揚下一個30年發展打下穩固根基。

他並明確表示將不支領薪水，就算依法必須給薪，也會全數捐出，未來將以「國揚永遠的義工」自居，將全部心力投注於公司的經營與守護股東權益。

侯西峰親手開創了「國揚盛世」，唯有理解他曾有過的低谷與如今的巔峰，才能讀懂這位商場巨擘內心最簡單、樸素的意向，從那裡跌倒就從那裡站起來，並讓集團再次偉大。