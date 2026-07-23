聽新聞
0:00 / 0:00

智慧經營／國揚漢來集團創辦人侯西峰 20年重建 開展新局

經濟日報／ 林政鋒
國揚漢來集團創辦人侯西峰歷經台灣房地產狂飆的輝煌時代與金融風暴，他的故事令商界津津樂道。記者劉學聖／攝影
國揚漢來集團創辦人侯西峰歷經台灣房地產狂飆的輝煌時代與金融風暴，他的故事令商界津津樂道。記者劉學聖／攝影

國揚漢來集團創辦人侯西峰在台灣商界是一個傳奇。他曾歷經台灣房地產狂飆的輝煌時代，也曾在金融風暴中，一夕之間從雲端跌落深淵，但他沒有逃避，靠著超乎常人的意志力，展開長達20餘年的重建之路；他的「中興」故事，令商界津津樂道。

如今，國揚漢來集團迎來史上最強的巔峰，旗下四大事業體規模與獲利皆達到前所未有的盛世。

自我提升 知人善任

過程中，侯西峰除了知人善任，建構強大的組織韌性外，他本人更不斷吸收學習新知以自我提升。千億身家的企業家坐在台灣大學EMBA的課堂上，專心聽課，他同時在集團內開設「五午會」，即每周五的中午召集重點幹部，將台大課堂上獲得的知識傳授給他們，並遴選優秀人才用公費進修。

目前，國揚建設（2505）在全台大舉推案，採取多元化土地開發策略。不論是都市更新，還是精華地段的捷運聯合開發案，規模動輒百億元，土地庫存與開發能量持續累積，手上擁有30多萬坪樓地板面積待開發，營運基石穩如泰山。

集團金雞母的漢神百貨，長年以來穩坐高雄百貨業龍頭寶座，國內連鎖百貨巨擘即便傲視全台，但是在高雄市場始終無法超越漢神。而今年4月全新開幕的台中「漢神洲際購物廣場」，以營運超出原定目標值50%的實績打出漂亮一戰。

侯西峰的餐飲板塊表現同樣耀眼奪目。漢來美食旗下擁有20個餐飲品牌、全台超過52家餐廳，在競爭激烈的環境下，去年度與今年首季的營運獲利均創下歷史新高。

更具前瞻性的是，漢來美食積極導入AI人工智慧系統優化後台管理，從精準食材備料、智慧排班到降低廚餘率，透過科技運用大幅提升營運績效與毛利率，成為傳統餐飲業轉型的標竿。

優化管理 健全接班

星級飯店方面，漢來飯店高雄、台北南港以及頂級奢華度假飯店日月行館，營運全數獲利，昂首走在強勁的上升道路上。

侯西峰重新回到國揚建設董事長職位，立即擘劃明確的藍圖。首先是多元發展、優化資產配置。

國揚未來不再侷限於傳統住宅開發，將涵蓋精品住宅、高效能廠辦，以及可出租的優質資產。透過增加收益型的不動產，強化公司面對景氣波動的韌性。

其次是集團資源垂直整合，創造最大綜效。國揚建設將與集團旗下的漢來飯店、漢來美食及漢神百貨等事業體深度連結，將集團的餐飲、物管、服務全面融入，提供消費者超越傳統建築的服務體驗。

第三，堅守本業，職人品質承諾。侯西峰強調，建築品質是國揚建設立足市場的命脈，無論市場如何變化，國揚對本業品質的堅守絕不會有任何妥協，未來，他將持續深化建築工法與空間創新，守住「高品質建築」的品牌承諾。

此外，傳承舖路，健全接班體制。侯西峰這次重掌兵符的一個重要使命是為了「傳承」。他表示，將在任內完善未來國揚建設的接班梯隊，並將棒子交付給他的二女兒、現任國揚建設董事暨漢神百貨董事長侯嘉騏，為國揚下一個30年發展打下穩固根基。

他並明確表示將不支領薪水，就算依法必須給薪，也會全數捐出，未來將以「國揚永遠的義工」自居，將全部心力投注於公司的經營與守護股東權益。

侯西峰親手開創了「國揚盛世」，唯有理解他曾有過的低谷與如今的巔峰，才能讀懂這位商場巨擘內心最簡單、樸素的意向，從那裡跌倒就從那裡站起來，並讓集團再次偉大。

台灣大學 企業家 高雄

延伸閱讀

趨勢觀察／貿協董事長黃志芳 AI 人機協作 打造科技服務新典範

緯創全球智慧製造布局再獻新猷 首座美國智慧工廠盛大開幕

觀光研訓院董座沈方正揭四大優先功課 喊話房價要物有所值

耐斯集團投資40億元 台灣第一生化科技新一代智慧廠區動土

相關新聞

智慧經營／國揚漢來集團創辦人侯西峰 20年重建 開展新局

國揚漢來集團創辦人侯西峰在台灣商界是一個傳奇。他曾歷經台灣房地產狂飆的輝煌時代，也曾在金融風暴中，一夕之間從雲端跌落深淵，但他沒有逃避，靠著超乎常人的意志力，展開長達20餘年的重建之路；他的「中興」故事，令商界津津樂道。

連鎖效應／業務革新從改善流程開始

近期日本連鎖業持續進行業務革新和流程改善的具體行動：日本全家拿了就走「Just Walk Out」無人店，或是Lawson推出「SLawson Go」將無人店進駐車站與辦公大樓，以及唐吉訶德在大學校園開設「Campus Donki」微型無人店。

管理前哨站／無人化升級 人本思維先行

昔英國人瓦特（James Watt）發明蒸汽機，倡導以機器代替人力，開啟自動化先河，興起產業革命浪潮，工業生產效率大幅提高。機器代替人力演進成自動化，主張將笨重、複雜、危險、重複性工作，交給自動化機器設備代勞，為自動化開啟新史頁，自動化倉儲、自動化停車塔、自動販賣機最具代表作。

ESG最前線／職安卡 不只是通行證

近年來，隨著職業安全衛生法規持續完善，「職安卡」逐漸成為營造工程中最常被提到的一項制度。許多人對它的印象，停留在「沒有職安卡不能進工地」，甚至認為它只是一張證明曾經上過六小時課程的卡片。然而，如果企業對職安卡的理解僅止於此，就錯過了這項制度真正的價值。

新北大巨蛋落腳樹林 機五基地具備交通優勢、廣大腹地

全台「孵蛋」熱潮持續，新北市昨（22）日宣布新北大巨蛋將花落樹林，成為繼台北、台中後又一座大型巨蛋建設。市調統計，目前已有三、四個縣市規劃興建大巨蛋，顯示大型場館已從體育建設升級為帶動人口、消費與投資的重要引擎，各地方政府紛紛搶搭「大巨蛋經濟」列車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。