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守護環工技師金招牌 環境部攜手產官學舉辦共創營

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部環境管理署舉辦「『凝聚專業力．守護金招牌』115 年度提升技師簽證品質策略共創營」。圖／環境部提供
環境部環境管理署舉辦「『凝聚專業力．守護金招牌』115 年度提升技師簽證品質策略共創營」。圖／環境部提供

環保許可簽證文件，不僅代表技師的專業判斷與把關責任，更攸關著環境品質、公共安全及民眾健康。環境部環境管理署22日舉辦「『凝聚專業力．守護金招牌』115 年度提升技師簽證品質策略共創營」，邀集環境部、行政院公共工程委員會、環工技師公會及查核委員齊聚一堂，針對空污、水污及土污等三大領域之查核議題進行交流，凝聚查核共識，共同守護環工技師金字招牌。

環境部環境管理署施勝鈞主任秘書致詞時表示，技師簽證是環境保護的第一道專業把關防線，因此，環境管理署每年攜手地方環保機關執行技師簽證查核，從法規符合度、技術合理性及資料完整性等面向檢視技師簽證文件，以督促善盡專業責任。

為強化查核的公平性與一致性，本次共創營首度採空污、水污及土污分組討論方式進行，並聚焦 112 年至 114 年間具爭議的查核缺失內容，透過面對面交流研析查核原則，凝聚查核共識，建立公平、透明且具公信力的查核標準。

環境管理署強調，未來將持續精進技師查核制度，並秉持「獎優懲劣」原則，對於未善盡專業責任的技師，依法究責、嚴懲不寬貸；同時，目前也正規劃推動優良技師表揚機制「金湛獎」，公開表揚具專業職能、堅守職業倫理的優良技師，藉由獎優懲劣並行，持續提升技師簽證品質，維護簽證制度公信力，共同擦亮環境工程技師的金字招牌。

簽證 環境部

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