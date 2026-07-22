快訊

看病當逛街？醫曝就醫1習慣恐「死得更快」 一堆台人中鏢

房子住滿6年出售竟不能用400萬元免稅額 他提訴願遭財部駁回

疑為進度爆口角！台積電南科工地傳工人集體鬥毆 現場棍棒齊飛

培力企業建構永續管理量能 臺北市產業節電永續管理系列課程正式開跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市政府產業發展局為協助本市企業因應全球淨零轉型及永續發展趨勢，提升永續管理能力，規劃辦理「產業節電永續管理」系列課程，共4場次。課程採循序漸進方式設計，引導企業從建立永續治理觀念、強化碳管理制度，到掌握國際碳政策趨勢及推動智慧節能，逐步建構由永續治理、碳盤查、策略因應到節能減碳行動的完整管理架構。

課程以企業實務需求為核心，依企業推動永續發展歷程規劃系列內容，引導企業循序建構永續管理能力。首先透過「企業永續治理與永續揭露規範」，協助企業掌握永續治理觀念與最新揭露要求；接續以「溫室氣體管理制度與碳盤查查證實務」，建立企業碳管理基礎；再藉由「CBAM、碳市場與碳有價化因應策略」，協助企業評估碳成本內部化、國際供應鏈要求及碳市場應用對營運策略之影響；最後透過「智慧節能與低碳轉型實務」，引導企業導入能源管理與節能改善作法，將永續策略落實於營運管理，逐步強化整體減碳行動能力。

經發局表示，每場次課程分別為7月29日「企業永續治理與永續揭露規範」、8月28日「溫室氣體管理制度與碳盤查查證實務」、9月21日「CBAM、碳市場與碳有價化因應策略」、10月21日「智慧節能與低碳轉型實務」。

減碳 永續

延伸閱讀

富邦金控發佈2025年永續報告書 綠色金融實績突破2.7兆元 加速推動脫碳進程

國泰金控、國泰產險獲台灣生物多樣性獎 TNFD 類別雙殊榮

碳關稅衝擊浮現／歐盟碳稅上路 「台灣真正挑戰 是減碳速度」

企業數位化管理需求最佳幫手 「中信智付卡」上市

相關新聞

走出去也要帶進來！商總許舒博透露年底辦「千桌宴」邀各國買家來台

中華民國糕餅商業同業公會今在桃園舉辦台灣百大糕餅伴手禮頒獎典禮，目標把台灣糕餅推廣到世界各地。中華民國全國商業總會理事長許舒博致詞時透露年底將辦「千桌宴」向全世界招商，也將和世界各地台商總會簽訂合作備忘錄，讓全世界的台灣人來幫助台灣人。

中鋼托嬰中心揭幕 洪申翰：企托是攬才、留才重要投資

勞動部長洪申翰22日出席「中鋼福委會附設托嬰中心」揭幕儀式，實地瞭解中鋼（2002）推動員工托育服務情形，並肯定中鋼公司、職工福利委員會及企業工會共同投入資源，為員工打造安心、便利且優質的托育環境，充分展現企業友善員工心意與溫暖支持。

觀光研訓院董座沈方正揭四大優先功課 喊話房價要物有所值

財團法人台灣觀光研訓院22日正式揭牌，董事長沈方正表示，研訓院定位為國家級觀光智庫，未來將肩負政策研究、產業協作與人才培育等任務，上任後將優先推動四大工作主軸，協助政府推動「觀光立國」政策，朝2030年觀光產業產值突破兆元目標邁進。

正隆復育火燒林兩年見效 獲台灣生物多樣性獎銀級肯定

面對氣候變遷與生物多樣性流失挑戰，企業如何與自然共生，已成為永續發展的重要課題。正隆（1904）秉持「自然為本（Nature-based Solutions, NbS）」理念，串聯生態修復、循環製造與永續教育三大行動，將造紙本業與森林維護、生態修復緊密結合，透過推動南投惠蓀林場火燒跡地復育、訂定明確生物多樣性目標，以及創新研發100%本地再生環保抑草紙，以循環經濟結合自然解方守護山林與農地，榮獲「2026台灣生物多樣性獎－銀級獎」。

房產專家爆料陶朱隱園3買家身分 32歲為半導體業者

「陶朱隱園」已售出四戶，究竟是誰買的？馨傳不動產執行長何世昌臉書爆料，有一個從事紡織貿易和房地產生意，一位是日籍台裔的老先生。至於最新交易的5樓戶，買方年僅32歲，也是外籍台裔，本身從事半導體產業。

北市豪宅買氣大爆發！第2季億元交易近30件 陶朱隱園刷新天價

台股衝上四萬點財富效應發酵，北市實價周報顯示第2季億元豪宅交易近30件，包括「陶朱隱園」、「One Park Taipei」等指標案齊揭露，其中陶朱隱園每坪突破300萬元，是今年最高單價的一筆交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。