培力企業建構永續管理量能 臺北市產業節電永續管理系列課程正式開跑

臺北市政府產業發展局為協助本市企業因應全球淨零轉型及永續發展趨勢，提升永續管理能力，規劃辦理「產業節電永續管理」系列課程，共4場次。課程採循序漸進方式設計，引導企業從建立永續治理觀念、強化碳管理制度，到掌握國際碳政策趨勢及推動智慧節能，逐步建構由永續治理、碳盤查、策略因應到節能減碳行動的完整管理架構。

課程以企業實務需求為核心，依企業推動永續發展歷程規劃系列內容，引導企業循序建構永續管理能力。首先透過「企業永續治理與永續揭露規範」，協助企業掌握永續治理觀念與最新揭露要求；接續以「溫室氣體管理制度與碳盤查查證實務」，建立企業碳管理基礎；再藉由「CBAM、碳市場與碳有價化因應策略」，協助企業評估碳成本內部化、國際供應鏈要求及碳市場應用對營運策略之影響；最後透過「智慧節能與低碳轉型實務」，引導企業導入能源管理與節能改善作法，將永續策略落實於營運管理，逐步強化整體減碳行動能力。

經發局表示，每場次課程分別為7月29日「企業永續治理與永續揭露規範」、8月28日「溫室氣體管理制度與碳盤查查證實務」、9月21日「CBAM、碳市場與碳有價化因應策略」、10月21日「智慧節能與低碳轉型實務」。