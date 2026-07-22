AI原生防禦×訂閱制內容經濟：台灣新興科技企業的資本市場新路徑

全球資本市場正在經歷一場深層的結構性重組。2026年，AI不再只是技術加速器，更已成為資安攻防的核心戰場，以及數位內容生產與分發的底層引擎。根據資策會MIC最新預測，AI資安已成為2026年最具策略價值的資通訊成長板塊，臺灣資安產值預估至2027年上看新臺幣749 億元，年複合成長率約11.7%；亞太影音串流市場則以逾19%的複合年增率持續擴張，在地化 AI內容的競爭優勢正進一步拉大。在此背景下，能否讓具備高技術含量、高訂閱黏著度的「輕資產新經濟企業」順利進入資本市場，已成為一個國家科技實力能否全面轉化為市場競爭力的關鍵議題。

臺灣在此浪潮中並非旁觀者。2025年底《人工智慧基本法》完成立法，2026年《不正競爭防止法》修正草案進入立法程序，配合行政院「AI新十大建設」第十項「千億資金驅動創新」的政策框架，臺灣正積極為新興科技企業構建從研發創新到資本市場的完整支援體系。臺灣創新板（tib-創）作為其中「資本市場入口」的關鍵一環，2026年截至目前，創新板指數已累計上漲約140.4%，整體日均成交值較2025年成長約289%，市場對創新企業的關注與信心正達到近年高峰。

以「新經濟邏輯」重新定義上市門檻

數位雲端、軟體及AI企業的核心競爭力，往往存在於智慧財產權、演算法專利或訂閱制所建立的高度客戶黏著度等無形資產之中。傳統以固定資產或獲利年限為主軸的上市審查框架，難以精準捕捉此類企業的真實成長潛力。臺灣創新板（tib-創）針對此一市場需求，以「市值」為核心評估指標，提供兼具客觀性與彈性的多元上市標準，讓軟體、AI與數位內容企業得以在達到規模爆發前，便能提前對接資本市場的長期投資資源。

此一制度設計的價值不僅在於籌資本身。透過臺灣創新板掛牌，企業同步建立了與國際投資機構接軌的治理框架、提升海外市場的品牌能見度，並藉由資本市場的透明機制，吸引具備長期視野的策略性投資夥伴。值得注意的是，有別於國際其他交易所將創新板塊視為次板的傳統框架，tib-創被定位為與一般板並列的主板市場，這一制度性差異，正是吸引優質創新企業選擇臺灣的重要原因。

對此，臺灣證券交易所董事長林修銘表示：「2026年的資安威脅與數位內容市場，都在告訴我們同一件事：AI已經不是未來式，而是當下競爭力的衡量標準。臺灣有全球最密集的AI晶片供應鏈，我們也必須有與之匹配的AI原生資安企業，以及能把在地文化轉化為全球訂閱收益的數位內容公司。tib-創 存在的意義，正是讓這些企業不必在『技術成熟』與『資本就位』之間二擇一——我們提供的是一條讓兩者同步發生的制度路徑。對於每一家正在思考下一個成長階段的新經濟企業，現在就是最好的起點。」

AI資安：從「防禦的AI化」到臺灣最具戰略價值的資安賽道

若說數位影音是「內容的AI化」，AI資安則是「防禦的AI化」——兩者都是2026年全球科技投資的核心命題，也都是臺灣創新板（tib-創）已有企業深耕的前沿領域。

2026臺灣資安大會的第一手觀察揭示了產業分水嶺：國際大廠正快速落入「AI原生×整合平台」的戰略象限，而仍停留在「AI加值」階段的企業，正面臨資金集中流向AI原生廠商的競爭壓力。Check Point Research 最新報告顯示，2025年11月至2026年5月間，臺灣組織平均每周遭受3,974次網路攻擊，較全球平均高出92%，其中半導體、政府機關及工業製造業成為主要攻擊目標。高風險AI提示詞較2025年更成長97%，使資安威脅規模進入前所未有的加速階段。

臺灣在AI資安賽道上具備不可複製的戰略位置：全球逾95%的先進AI晶片在臺灣生產，半導體供應鏈的資安韌性直接影響全球數位民主體系的穩定性。臺灣政府於2025年正式啟動「第七期國家資通安全發展方案」，計畫四年投入逾88億新臺幣強化關鍵基礎設施防護。2026年《不正競爭防止法》修正草案進一步為AI治理與資料保護建立法律框架，使臺灣AI資安企業的技術輸出，同步具備法規合規的國際競爭優勢。

臺灣創新板（tib-創）已有訂閱制AI資安企業掛牌。此類企業的核心特徵——九成以上的年度經常性收入（ARR）、高達三成的研發強度、以自動化AI虛擬分析師取代人工威脅分析——正是全球機構投資人在此賽道最看重的「可擴展、具護城河、抗景氣循環」的商業模式。透過tib-創掛牌，此類企業不僅取得加速國際市場布局的資本支援，更獲得以ARR成長率、研發強度等新經濟指標向全球投資人清晰溝通的制度平臺。

數位影音內容：AI 賦能下的在地化競爭優勢

數位內容與新媒體產業，是2026年全球成長確定性最高的賽道之一。隨著AI推薦引擎大幅提升內容觸達效率，以及AI輔助製播技術顯著壓縮生產成本，「訂閱制 + 在地化內容 + AI 製播效能」三位一體的商業模式，正在重新定義影音串流平台的競爭壁壘。亞太地區尤為值得關注：在地語言內容對訂閱黏著度的提升效果，遠高於國際通用內容，使具備深厚在地文化積累的臺灣數位內容企業，在亞太競爭格局中擁有差異化護城河。

臺灣創新板（tib-創）已有企業在此領域取得具體成果。掛牌後，相關數位影音企業朝向「頂級內容版權庫」、「AI智能製播技術」與「多元訂閱串流服務」三大方向深化布局，展現從傳統廣電轉型至科技驅動媒體平臺的清晰路徑。此類企業的特性——訂閱制高黏著度、版權庫的長效護城河、AI製播技術帶來的成本結構優化——恰與 tib-創「輕資產、高成長性企業」的評估邏輯高度吻合，也與全球機構投資人在數位內容賽道所偏好的「ARR 可預測性 + 版權資產沉澱性」核心指標完全對齊。

對有意登板企業的啟示：資本市場是國際化的起點，也是技術被定價的時刻

數位影音與AI資安，看似兩個截然不同的賽道，卻都指向同一個核心命題：臺灣正在從「硬體製造強國」轉型為「軟體定義、AI驅動」的新經濟大國，而這場轉型能否在資本市場層面獲得充分支撐，將決定臺灣創新企業能否真正走向全球。

臺灣創新板（tib-創）的制度設計，正是為此轉型而生。繼「亞洲那斯達克」政策方向、打通AI 基礎建設硬體供應鏈的登板路徑後，tib-創再次揭示同一個生態系的軟實力面向：當AI資安守護供應鏈的數位邊界、數位內容將臺灣文化轉化為全球訂閱收益，tib-創正在完成從硬到軟、從供應鏈到內容鏈的完整資本市場布局。對於國內正致力規模化與國際化發展的數位雲端、軟體、AI、生技、綠能等創新企業而言，tib-創提供的不只是一個上市管道，而是一個「創新被看見、技術被資本化、企業被全球連結」的戰略平臺。

有意了解 tib-創 上市制度的企業，歡迎透過臺灣證券交易所官方管道洽詢。關於臺灣創新板更多資訊，請見官網：https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html