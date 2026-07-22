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音響產業面臨轉型 年輕世代愛好耳機、書架喇叭

中央社／ 台北22日電

隨著年輕世代消費改變，過往聚焦發燒友、產品動輒新台幣數十萬的音響市場迎來轉型。2026 TAA國際HI-END音響大展將登場，業者觀察，產業趨勢從高音質走向生活化，耳機、主動式書架喇叭、串流音響及Soundbar（聲霸）等產品快速崛起。

2026 TAA國際HI-END音響大展將在8月6日起，於台北君悅酒店登場；展方今天邀集參展業者舉行媒體交流會，分享產業趨勢。

宙宣有限公司協理陳柏成表示，高階音響市場近年最大的改變，不只是推出價格較低的入門產品，而是產品設計愈來愈強調直覺操作與整合功能，例如串流播放、Wi-Fi、藍牙、一體式系統等。

聿鑫有限公司產品經理莊育宗也觀察，全球Hi-Fi市場近年明顯朝生活化發展。以歐洲維也納音響展為例，網路串流已成主流，產品愈來愈重視與居家生活融合，不再只是專注於音響規格。

住宅型態改變是音響市場掀起改革的重要因素之一。陳柏成指出，目前主要客群約25至40歲，包括上班族、租屋族、新婚家庭等，他們未必預算不足，但居住空間有限、隔音條件不好，也可能因工作經常搬家，因此不再適合傳統大型音響。

陳柏成表示，目前年輕族群最受歡迎的產品包括耳機、主動式書架喇叭、串流音響及Soundbar四大類。

莊育宗也指出，近年室內15坪以下的小宅增加，使傳統大型Hi-Fi系統的安裝門檻提高。相較之下，主動式書架喇叭因整合擴大機，只需接上電源即可使用，並支援USB、藍牙、光纖等多元輸入，兼顧高CP值與空間利用，快速成為市場主流。

面對高端音響市場年齡層偏高的現象，耳機成為產業吸引新客的重要入口。陳柏成表示，耳機市場持續穩定成長，「是許多年輕人接觸高階音響的第一步」。莊育宗也形容，「耳機就像汽車市場中的國民車」，消費者可先建立對高音質的認識，再逐步升級至更高階產品。

另一項跨世代現象，則是黑膠市場重新受到關注。陳柏成表示，年輕人追求的不只是黑膠本身，而是播放過程帶來的「儀式感」；莊育宗也表示，不少年輕人購買黑膠唱片，甚至還沒有播放器，把黑膠當作收藏與文化象徵。

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