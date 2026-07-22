走出去也要帶進來！商總許舒博透露年底辦「千桌宴」邀各國買家來台

中華民國糕餅商業同業公會今在桃園舉辦台灣百大糕餅伴手禮頒獎典禮，目標把台灣糕餅推廣到世界各地。中華民國全國商業總會理事長許舒博致詞時透露年底將辦「千桌宴」向全世界招商，也將和世界各地台商總會簽訂合作備忘錄，讓全世界的台灣人來幫助台灣人。

中華民國糕餅商業同業公會理事長曾雅玲致詞時表示，她是公會第一位女性理事長，希望能帶領大家走向糕餅業的輝煌時代，盼大家一起努力，在國際世界發亮發光。

副總統蕭美琴今出席活動強調，各國貴賓來訪，她送的伴手禮除了台灣的農產加工品，就是台灣的糕餅點心，「相信這個是最能夠代表台灣溫馨的台灣味」。

「除了走出去，也要把世界的買家帶進來。」許舒博表示，今年是商總80周年，所以特別準備「千桌宴」，準備大力推廣台灣各項產品與服務。他已跟行政院、內政部和經濟部討論過，屆時將準備一千個攤位，邀集所有產業，向全世界招商。

另外，商總也和世界台商總會、亞洲台商總會、歐洲台商總會、大洋洲台商總會和北美洲台商總會簽訂合作備忘錄，盼藉由全世界的台灣人幫助台灣人，因此也將邀請各地商總來參加「千桌宴」，把國際的買家帶到台灣來，除了糕餅業，也希望各界共襄盛舉。