快訊

疑為進度爆口角！台積電南科工地傳工人集體鬥毆 現場棍棒齊飛

外資買超173億元、終止連13賣 買超前十名中竟僅1檔電子股

聽新聞
0:00 / 0:00

走出去也要帶進來！商總許舒博透露年底辦「千桌宴」邀各國買家來台

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中華民國全國商業總會理事長許舒博致詞時透露年底將辦「千桌宴」向全世界招商，也將和世界各地台商總會簽訂合作備忘錄，讓全世界的台灣人來幫助台灣人。記者陳俊智／攝影
中華民國全國商業總會理事長許舒博致詞時透露年底將辦「千桌宴」向全世界招商，也將和世界各地台商總會簽訂合作備忘錄，讓全世界的台灣人來幫助台灣人。記者陳俊智／攝影

中華民國糕餅商業同業公會今在桃園舉辦台灣百大糕餅伴手禮頒獎典禮，目標把台灣糕餅推廣到世界各地。中華民國全國商業總會理事長許舒博致詞時透露年底將辦「千桌宴」向全世界招商，也將和世界各地台商總會簽訂合作備忘錄，讓全世界的台灣人來幫助台灣人。

中華民國糕餅商業同業公會理事長曾雅玲致詞時表示，她是公會第一位女性理事長，希望能帶領大家走向糕餅業的輝煌時代，盼大家一起努力，在國際世界發亮發光。

副總統蕭美琴今出席活動強調，各國貴賓來訪，她送的伴手禮除了台灣的農產加工品，就是台灣的糕餅點心，「相信這個是最能夠代表台灣溫馨的台灣味」。

「除了走出去，也要把世界的買家帶進來。」許舒博表示，今年是商總80周年，所以特別準備「千桌宴」，準備大力推廣台灣各項產品與服務。他已跟行政院、內政部和經濟部討論過，屆時將準備一千個攤位，邀集所有產業，向全世界招商。

另外，商總也和世界台商總會、亞洲台商總會、歐洲台商總會、大洋洲台商總會和北美洲台商總會簽訂合作備忘錄，盼藉由全世界的台灣人幫助台灣人，因此也將邀請各地商總來參加「千桌宴」，把國際的買家帶到台灣來，除了糕餅業，也希望各界共襄盛舉。

商總 許舒博 蕭美琴

延伸閱讀

賴總統推就學就業博覽會 向百大企業募款笑稱「別說董事長不在」

林佳龍會亞總新任總會長 盼深化友邦關係創經濟效益

打破性別與疆界 第二屆APC女性運動研討會台北盛大登場

蔡其昌率團啟程訪華府 沈伯洋將交流城市治理經驗

相關新聞

中鋼托嬰中心揭幕 洪申翰：企托是攬才、留才重要投資

勞動部長洪申翰22日出席「中鋼福委會附設托嬰中心」揭幕儀式，實地瞭解中鋼（2002）推動員工托育服務情形，並肯定中鋼公司、職工福利委員會及企業工會共同投入資源，為員工打造安心、便利且優質的托育環境，充分展現企業友善員工心意與溫暖支持。

觀光研訓院董座沈方正揭四大優先功課 喊話房價要物有所值

財團法人台灣觀光研訓院22日正式揭牌，董事長沈方正表示，研訓院定位為國家級觀光智庫，未來將肩負政策研究、產業協作與人才培育等任務，上任後將優先推動四大工作主軸，協助政府推動「觀光立國」政策，朝2030年觀光產業產值突破兆元目標邁進。

正隆復育火燒林兩年見效 獲台灣生物多樣性獎銀級肯定

面對氣候變遷與生物多樣性流失挑戰，企業如何與自然共生，已成為永續發展的重要課題。正隆（1904）秉持「自然為本（Nature-based Solutions, NbS）」理念，串聯生態修復、循環製造與永續教育三大行動，將造紙本業與森林維護、生態修復緊密結合，透過推動南投惠蓀林場火燒跡地復育、訂定明確生物多樣性目標，以及創新研發100%本地再生環保抑草紙，以循環經濟結合自然解方守護山林與農地，榮獲「2026台灣生物多樣性獎－銀級獎」。

房產專家爆料陶朱隱園3買家身分 32歲為半導體業者

「陶朱隱園」已售出四戶，究竟是誰買的？馨傳不動產執行長何世昌臉書爆料，有一個從事紡織貿易和房地產生意，一位是日籍台裔的老先生。至於最新交易的5樓戶，買方年僅32歲，也是外籍台裔，本身從事半導體產業。

北市豪宅買氣大爆發！第2季億元交易近30件 陶朱隱園刷新天價

台股衝上四萬點財富效應發酵，北市實價周報顯示第2季億元豪宅交易近30件，包括「陶朱隱園」、「One Park Taipei」等指標案齊揭露，其中陶朱隱園每坪突破300萬元，是今年最高單價的一筆交易。

耐斯集團投資40億元 台灣第一生化科技新一代智慧廠區動土

耐斯集團旗下子公司台灣第一生化科技，22日在大埔美精密機械園區舉辦新一代智慧廠區動土典禮。新廠斥資40億元，預計2027年第4季完工投產，未來廠區將全面導入自動化生產及數位化管理系統，全力布局高蛋白及機能性飲料國際市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。