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涂醒哲籲推動預防醫學 健保商保自保打造健康新鐵三角

中央社／ 台北22日電

財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲表示，台灣健保解決「因病而窮、因窮而死」，但未來應從疾病治療「病保」，轉型為真正促進健康的「健保」，並結合商業保險與自我健康管理的全民自保，打造以預防醫學為核心的健康新鐵三角，讓健康資本成為台灣下一個產業成長引擎。

中央通訊社主辦的「恆健康高峰論壇」今天登場，閉幕專題演講邀請涂醒哲以「健康資本崛起：打造台灣產業下一個成長引擎」為題發表演說。

涂醒哲指出，台灣目前健康照護體系過度仰賴醫學中心，民眾習慣有病就直接到大型醫院就醫，家庭醫師制度逐漸式微，使醫療資源過度集中。他認為，理想的健康照護模式應以自我健康管理為基礎，搭配社區藥局、家庭責任醫師，再依病情需要轉診至地區醫院及醫學中心，才能建立更有效率的醫療體系。

他表示，目前健保制度解決「因病而窮、因窮而死」問題，但健保真正的目標不應只是支付醫療費用，而應投資全民健康。他主張推動預防醫學，建立家庭責任醫師制度（PQRS），並採取「論人計酬」包醫制，讓醫師對民眾健康結果負責，而非依治療次數計價。

他表示，在新的支付制度下，醫師不再只是治療疾病，而是成為守護家庭健康的夥伴；民眾愈健康，愈少使用醫療資源，醫師反而能獲得較好的經營成果，形成預防勝於治療的正向循環。

涂醒哲也認為，商業保險應從傳統「生病才理賠」模式，轉向結合預防醫學與健康管理，例如透過外溢保單、健康數據及數位科技，鼓勵運動、健康生活等行為，將大數據轉化為健康誘因，由被動理賠轉型為積極共創健康。

他表示，保險業務員角色也應重新定位，由保單推銷員升級為健康管理顧問與生活教練，協助民眾解讀健康報告、設定健康目標，提升預防醫學成效。

涂醒哲最後指出，不論健保或商業保險如何改革，健康最終仍須靠自己管理，包括規律運動、控制血壓、戒菸等良好生活習慣，都能延長健康壽命。未來若能結合智慧手錶、健康應用程式（App）及人工智慧（AI）健康管理系統，串聯健保、商保與個人健康管理，可望建立全民健康治理的新模式，讓台灣下一個奇蹟，不只是全民健保，而是全民健康。

健保 涂醒哲 健康

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