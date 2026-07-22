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中鋼成立托嬰中心 「幸福中鋼、寶貝未來」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼成立托嬰中心，「幸福中鋼、寶貝未來」。中鋼提供
中鋼成立托嬰中心，「幸福中鋼、寶貝未來」。中鋼提供

「幸福中鋼，寶貝未來」。中鋼福委會附設托嬰中心22日揭幕啟用，協助員工兼顧工作與家庭，展現落實社會責任及厚植人才永續的具體行動。

中鋼福委會附設托嬰中心揭幕儀式，由中鋼總經理陳守道與勞方委員召集人徐一忠共同署名邀請，勞動部長洪申翰、高雄市勞工局長江健興及社會局蔡宛芬局長等參與，與中鋼（2002）董事長黃建智、企業工會理事長楊乙記一同見證。

面對少子化趨勢，政府積極營造友善育兒環境，勞動部今年也推出「強化企業托育」獎勵措施，鼓勵企業投入職場托育。中鋼呼應政策方向，考量許多年輕同仁正值育兒階段，繼設置幼兒園後再成立托嬰中心，形成完整幼兒照護鏈，協助員工兼顧工作與家庭，展現落實社會責任及厚植人才永續的具體行動。

黃建智表示，社會正面臨少子化考驗，協助青年安心成家、兼顧工作與家庭已是企業永續發展的重要課題；中鋼始終相信，唯有讓員工安心工作、家庭幸福安定，企業才能持續成長，創造更大社會價值，眼前的托嬰中心不僅是安全、專業、溫馨的托育場所，更是中鋼回應社會需求，打造幸福職場、落實友善育兒及實踐企業永續的重要里程碑。

黃建智特別感謝高雄市政府與勞動部長期推動友善托育與勞工照顧政策，以及董事會、企業工會的支持，還有福委會、台灣托育協會與所有投入規劃籌設的同仁夥伴，因為大家的共同努力，才促成托嬰中心順利啟用。他強調，未來中鋼會持續溫暖陪伴每位同仁，讓同仁兼顧工作與家庭，也讓企業與家庭攜手共好。

洪申翰指出，勞動部正全力推動「照顧不離職」政策，企業自設托育不只是福利，更是攬才與留才的核心戰略；配合政府「人口對策新戰略」，企業設置托育設施除最高可獲500萬元補助外，後續營運、人事費用及員工減免收托費用，勞動部都將給予支持協助，並再享有200%營業費用扣抵減稅優惠，期盼持續與中鋼這樣的產業領頭羊企業互相支持、共同打拚。

中鋼成立托嬰中心，「幸福中鋼、寶貝未來」。中鋼提供
中鋼成立托嬰中心，「幸福中鋼、寶貝未來」。中鋼提供

中鋼 托嬰 托育

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