中鋼托嬰中心揭幕 洪申翰：企托是攬才、留才重要投資

勞動部長洪申翰22日出席「中鋼福委會附設托嬰中心」揭幕儀式，實地瞭解中鋼（2002）推動員工托育服務情形，並肯定中鋼公司、職工福利委員會及企業工會共同投入資源，為員工打造安心、便利且優質的托育環境，充分展現企業友善員工心意與溫暖支持。

洪申翰表示，對職場上的爸爸媽媽來說，「好好工作」與「好好照顧孩子」，不應該是只能二選一的選擇。尤其製造業具有輪班及工時安排等特性，如果能在工作地點附近提供可靠的托育服務，不僅可以減輕員工上下班接送及照顧子女的壓力，也能讓員工更安心、穩定地投入工作。

洪申翰強調，企業辦理托育服務，不只是提供員工福利，更是支持家庭、攬才、留才及提升永續競爭力的重要投資。而托嬰中心順利揭幕，是企業、工會、中央與地方政府共同合作的重要成果。

洪申翰指出，籌設托嬰中心涉及土地及建築物使用、消防安全、空間規劃與設立許可等不同專業及法令規定。為使中鋼推動托嬰中心順利，勞動部也於今年5月20日邀集高雄市政府勞工局、社會局、工務局、消防局及專家學者入場，提供相關建議，同時協助銜接企業托育補助資源。

勞動部表示，為鼓勵更多企業加入支持員工育兒的行列，自今年5月1日起推動企業托育補助新制，透過「三鬆綁、三加碼、三新增」，提供企業更具彈性的制度及更實質的支持。

企業新興建托兒設施最高可獲得500萬元補助；設立後，亦可申請設施設備改善更新、營運費、教保及托育人員人事費，以及雇主減免受僱者子女收托費用等補助，陪伴企業從籌設到永續營運。

此外，為進一步提高企業投入托育服務的意願，勞動部配合總統「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」政策，推動企業托育支出租稅優惠措施，相關法案刻正於立法院審議中，未來將透過補助與租稅優惠雙軌並進，鼓勵更多企業共同支持員工育兒。

洪申翰在參訪過程中，除聽取中鋼公司介紹托嬰中心的設置理念及營運規劃，也實地瞭解托育空間與相關安全設施。

他認為，中鋼推動員工托育服務的經驗，充分展現大型製造業對員工家庭的重視，期盼能帶動更多製造業、產業園區及大型企業投入企業托育，共同打造讓勞工安心工作、放心育兒的友善職場環境。

勞動部說明，未來將持續與衛生福利部、教育部、經濟部及地方政府合作，透過經費補助、專家入場輔導及跨機關協調，協助企業排除設置托兒設施所面臨的法規與實務問題。