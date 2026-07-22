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恆健康論壇聚焦運動產業 專家：黃金三角支撐人才培育

中央社／ 台北22日電

體育是國家人才培育、社會共融與永續發展的重要指標，專家指出，運動產業需要政府、企業、全民等「黃金三角」共同投入，才能走得長遠；就人才培育面向，產業持續發展也能讓選手退役後貢獻所長。

中央通訊社今天舉辦「恆健康高峰論壇」，匯聚產官學研各界觀點，共同探討台灣健康產業發展方向，促進健康產業創新與永續發展。

下午焦點對談階段以「共構健康產業黃金三角」為主題，由中華奧林匹克委員會執行委員陳怡安主持，邀請台灣運動彩券總經理林博泰、新光人壽董事長魏寶生、舞動陽光董事長杜正忠、雲豹能源科技永續長暨發言人張建偉與談，探討如何串聯企業資源、科技創新與人才培育3大關鍵力量，讓台灣體育持續邁向世界舞台。

林博泰表示，運動產業發展不能單靠個人、企業或政府，而是應該大家一起來，才能走得更長遠。

林博泰提及，自2014年以來，台灣運彩全年銷售金額成長近6倍，去年銷售總額突破新台幣709億元，今年底上看840億元，其中10%自動挹注到國家運動發展基金，藉此培養運動人才、改善訓練環境等，讓國家「有子彈、有經費、有底氣」來發展運動。

面對世界盃足球賽（FIFA）甫落幕，林博泰提及，1個多月賽事期間，已創造約90億元業績，凸顯民眾對足球賽事的關注度。台灣運彩盼透過合法、透明、負責任的制度，將民眾對運動的熱情轉化為支持台灣體育發展的資源。

魏寶生說，對保險公司而言，民眾愈健康、多運動，在經營上的風險就會降低；新光人壽除對內辦理員工社團補助、規劃集團內的賽事活動，對外也支持台灣體育發展，贊助大型體育賽事，同時將運動結合永續議題，包括將專業師資帶入偏鄉等。

他表示，壽險業除了關心風險及財富，也關注保戶的健康，因此正在培訓員工取得經認證的健康相關證照，未來若保戶有健康方面疑惑或問題，可以適度予以協助。

作為專業運動場館經營業者，杜正忠說明，他認為運動產業的黃金三角分別是政府提供場館、民間業者經營、全民來運動。企業可以扮演整合政府、學校、社區與產業資源的角色，引導民眾運動，讓每個人都能長久運動、健康生活，公私協力共築健康台灣的運動生態系。

他舉例，近年舞動陽光投入1.2億元，全面翻新台北中正運動中心，讓原本老舊的場館產值翻倍；另為使運動更普及，舞動陽光也前進雲林縣、彰化縣等資源較匱乏的縣市，引入經驗及資金活化當地場館，促成正向循環。

杜正忠分享，從人才培育角度而言，運動員的競技生涯短暫，黃金歲月至多10年，退役後未來還有30、40年，則可投入運動場館等運動產業。他透露，舞動陽光預計明年上市，足見運動產業產值成長潛力。

魏寶生也說，許多企業領導人都是運動員出身，只是在台灣，體育與教育被視為兩種不同路徑，但其實體育本來就是教育的一部分，例如他是高中籃球聯賽（HBL）的忠實球迷，深知球員們在高中階段於球場獲得成功或失敗的經歷、了解如何面對挫折，對往後職涯影響深遠。

此外，從職業運動角度切入，張建偉表示，開始經營旗下「台啤永豐雲豹」職業籃球隊才發現，經營職業運動相當不容易，需要透過有影響力的球員，才能吸引球迷買票入場，並進一步關注原本想傳達的能源議題。

張建偉坦言，職業化一定要涵蓋娛樂成分，舉例來說，一場賽事背後需要音效、燈光、現場表演、歌手、來賓等，於此同時，若融入娛樂也能使台灣運動邁向國際，就如一場棒球賽，讓世界看到台灣是「最強的應援國」。

林博泰建議，職業化也能讓球員獲得保障，並讓人才源源不斷，但職業化得要有市場性、比賽足夠精彩才能長久，並非一蹴可幾，因此他也呼籲，盼各界不要等到運動選手成名後才贊助，而是要從初期開始照顧、培養，選手們才能夠茁壯。

運動 新光人壽 體育

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