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川普擬課學名藥重稅 學名藥協會籲加速國藥國造

中央社／ 台北22日電

美國總統川普宣布，2028年起將對進口學名藥課徵100%關稅，一年後再提高至200%，引發台灣製藥業關注。學名藥協會呼籲政府加速推動「國藥國造、國藥國用」，提升用藥供應韌性；指標藥廠保瑞以美國在地生產降低風險、台灣東洋則表示目前藥品供應及既有業務維持正常。

川普21日宣布，美國將自2028年8月起對進口學名藥課徵100%關稅，一年後提高至200%，目的是促使學名藥製造回流美國，並提供2年緩衝期讓企業赴美設廠。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩今天表示，落實「國藥國造、國藥國用」刻不容緩，呼籲衛福部長石崇良應盡速邀集產業代表召開會議，並以2年內達成保護民眾用藥韌性為目標。

殷為瑩指出，一旦美方對輸美學名藥加徵關稅，勢必推升國際學名藥廠的成本，相關壓力可能轉嫁至其他市場；近年台灣對進口學名藥的依賴逐步升高，更凸顯國內藥品供應韌性的結構性風險。

殷為瑩建議，衛福部應加速整合產官學意見盤點韌性藥品，並透過健保制度、藥價措施、修法與立法等工程，提升國內原料藥、新藥與學名藥的製藥能量，以確保民眾用藥安全與供應穩定。

保瑞藥業向中央社記者表示，對於美國提高進口學名藥關稅，凸顯近年布局美國在地製造的重要性，已建立台灣與美國雙軌生產策略，由台灣廠區持續投入高階製造與高附加價值產品，美國明尼蘇達州的楓葉林（Maple Grove）CDMO（委託開發暨製造服務）生產基地，則以在地供應美國市場為主，可降低關稅政策影響。

主要將微脂體兩性黴素Lipo-AB出口美國的台灣東洋表示，Lipo-AB不僅是台灣東洋在外銷方面的重要成長動能，也是美國臨床相當需要的學名藥，因此目前美方傳出的相關關稅政策，尚未對營運造成實質影響，藥品供應以及既有業務均維持正常。

台灣東洋也指出，美方目前拋出關稅政策的具體適用範圍、實施方式還需要進一步與當地合作夥伴進行確認，將持續密切關注美方政策進展，審慎評估關稅對成本、供應鏈以及市場需求可能帶來的影響。

川普 關稅 美國

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