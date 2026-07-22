觀光研訓院董座沈方正揭四大優先功課 喊話房價要物有所值

財團法人台灣觀光研訓院22日正式揭牌，董事長沈方正表示，研訓院定位為國家級觀光智庫，未來將肩負政策研究、產業協作與人才培育等任務，上任後將優先推動四大工作主軸，協助政府推動「觀光立國」政策，朝2030年觀光產業產值突破兆元目標邁進。

沈方正表示，自己投入觀光產業逾40年，深刻體會觀光不只是景點、旅館或一趟旅程，而是旅客自抵達台灣開始，從交通、環境、服務、文化、飲食到與地方居民互動等各環節累積而成的整體體驗。他強調，觀光不能只看旅客人次，更應重視觀光產值，因為觀光串聯地方發展、文化傳承、產業升級及國際交流，也是世界認識台灣的重要窗口。

他指出，研訓院成立後首要有四大工作重點。首先是「聽得懂」，必須理解政府政策方向、掌握產業在人力、永續經營及數位轉型等面臨的挑戰，同時了解地方政府推動觀光所面對的治理課題，並持續追蹤國際觀光市場變化，掌握全球發展趨勢。

第二是從推廣景點走向經營目的地體驗。沈方正表示，台灣擁有山海景觀、城市文化、廟宇信仰、原民特色、農漁產業及濃厚的人情味等豐富資源，但資源必須透過完整規劃、精準詮釋及一致性的服務品質，才能轉化為國際競爭力，吸引旅客一來再來，並向世界推薦台灣。

第三是以人才培育為核心。他表示，觀光產業的競爭力最終仍來自人才。台灣向來以好客聞名，但在全球競爭日益激烈下，僅有服務熱忱已不足夠，未來研訓院將聚焦服務品質、數據應用、永續管理及AI應用等領域的人才培育，協助提升整體產業專業能力與競爭力。

第四則是落實「處處有觀光、全民享觀光」。沈方正指出，政府推動觀光立國及2030年打造兆元觀光產業，不能只停留在口號，而應透過大型國際賽事、展覽、文化活動及各類國際交流，協助中央與地方建立商業模式、發展策略及關鍵績效指標（KPI），並推動國旅轉型，讓更多具有深度與特色的台灣內容，成為吸引國際旅客的重要資產。

台灣觀光研訓院院長楊勝評則表示，研訓院將秉持「以研究回應政策、以專業支持產業」的定位，近期將展開全台觀光產業巡迴座談，深入了解地方及產業需求，同時擴大國內外觀光研究合作網絡，逐步建構從資料蒐集、研究分析、政策建議到產業應用的完整知識體系，成為政府與產業決策的重要後盾。

此外，針對近年國旅住宿價格引發討論，沈方正表示，社會對國民旅遊確實有不少意見，但問題未必是台灣旅館「真的太貴」，而是市場溝通仍有改善空間。他指出，若以同等級國際觀光旅館比較，台灣的房價與香港、東京、首爾、新加坡等主要亞洲城市相比，整體仍相對便宜，只是國人在國旅時普遍習慣選擇較高等級住宿，因此容易產生房價偏高的感受。

沈方正表示，消費者願意支付較高房價的前提，是能獲得相對應的服務品質與住宿體驗。不過，目前觀光服務業普遍面臨缺工挑戰，如何補足人力、提升服務品質，是業者必須持續努力的方向。

對於演唱會等大型活動帶動房價波動的現象，沈方正認為，市場價格反映供需屬正常機制，但當房價大幅上升時，更重要的是讓旅客感受到「物有所值」，提供符合價格的服務與體驗，才能提升消費者對台灣觀光的整體滿意度，進而帶動國旅及入境旅遊的長期發展。