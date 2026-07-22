榮成首次榮獲台灣生物多樣性獎 以TNFD實踐「自然資本」競爭力

榮成紙業（1909）於22日榮獲第四屆「台灣生物多樣性獎」銅獎肯定。榮成於 2025 年導入自然相關財務揭露(TNFD)框架，以科學化路徑辨識本公司位於彰化縣二林鎮低碳造紙廠對當地自然環境的依賴與影響，並主動擬定策略以減緩環境衝擊，卓越的實踐成果深受本屆評審高度青睞。

根據世界經濟論壇(WEF) 最新發布的《2026 年全球風險報告》，「生物多樣性喪失與生態系統崩潰」永續風險議題已列為未來十年重大風險，面對氣候變遷與生態流失的雙重挑戰，榮成依循 TNFD 框架，重新定義企業與自然的關係。榮成不只關注減碳，更致力於「生物多樣性」的實踐，這不僅是與國際永續準則接軌，更是守護地球自然資本、實踐世代共榮的決心。

榮成以造紙本業為核心，建構出涵蓋造紙、水資源及能源共 11 項循環經濟模式，致力落實工業生產與生態守護的深度共融，同時依循 TNFD 框架，導入方法學「LEAP」（定位 Locate、評價Evaluate、評估 Assess、準備 Prepare），建立系統化分析流程，識別出營運對森林、水資源及生物多樣性的依賴與衝擊，並將這些「自然因素」化為決策依據，轉化為以下守護地球生態的具體行動及成果：首先，在低碳造紙方面，集團 2025 年生產每噸紙碳排放量已降至 0.68 公噸，樹立業界標竿；在水資源管理上，落實製程水回用 26 次、回收率達 97% 的高效節水，未來更計劃引入再生水可再減少 50% 的外部取水量；其次，在循環經濟的實踐上，榮成堅持使用逾 99% 的回收廢紙再生製紙以保護森林。

在地環境方面與彰化縣政府合作，將農業廢棄物「葡萄藤」轉化為有機資材，成功減碳 2 千公噸。最後將影響力由陸地延伸至海洋，不僅攜手國立台灣海洋大學推動海洋保育研究與人才培育，亦與環境友善種子公司並肩長跑近 10 年，於基隆和平島及台南漁光島深耕海洋環境保護課程。榮成紙業藉由 TNFD 框架，成功將風險轉化為人與自然共榮的永續動能。

本次榮獲此項殊榮，展現了榮成從工業減碳、地方水資源到海洋保育的全方位承諾。未來，榮成將持續以 TNFD 為科學指引，深化低碳布局，攜手產官學界將企業的營運能量轉化為生態守護力，為下一代留下更多的自然資本。