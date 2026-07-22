快訊

台中燒肉店賣過期和牛一客2700元 日店長等3人遭重判全驅逐出境

大S遺產爭議延燒 王偉忠曝真實狀況：很私密的東西

情緒失控？阿根廷球員賽後揍西班牙一拳惹議 然而事實真相是...

聽新聞
0:00 / 0:00

正隆復育火燒林兩年見效 獲台灣生物多樣性獎銀級肯定

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
正隆董事長鄭人銘(左)與國立中興大學校長詹富智一起於惠蓀火燒跡地種下樹苗，棲地生態結構與自然碳匯功能在過去兩年間逐步恢復。圖／正隆提供
正隆董事長鄭人銘(左)與國立中興大學校長詹富智一起於惠蓀火燒跡地種下樹苗，棲地生態結構與自然碳匯功能在過去兩年間逐步恢復。圖／正隆提供

面對氣候變遷與生物多樣性流失挑戰，企業如何與自然共生，已成為永續發展的重要課題。正隆（1904）秉持「自然為本（Nature-based Solutions, NbS）」理念，串聯生態修復、循環製造與永續教育三大行動，將造紙本業與森林維護、生態修復緊密結合，透過推動南投惠蓀林場火燒跡地復育、訂定明確生物多樣性目標，以及創新研發100%本地再生環保抑草紙，以循環經濟結合自然解方守護山林與農地，榮獲「2026台灣生物多樣性獎－銀級獎」。

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「台灣生物多樣性獎」今年邁入第四屆，旨在鼓勵企業將生物多樣性納入永續治理與營運策略，透過自然資本管理、棲地保育及自然解方等行動，創造自然正向（Nature Positive）價值。評審肯定正隆以造紙本業為核心，串聯回收紙循環利用、森林復育與永續農業三大行動，透過3R PLUS全循環商業模式，將「一張紙」延伸至「一畝田」，打造企業與自然共榮的永續價值。

紙張源自森林，造紙產業與自然生態密不可分。正隆以「自然永續」為核心，導入TNFD（自然相關財務揭露）架構，建立自然風險管理機制，並透過3R PLUS全循環商業模式，全集團每年回收再利用約230萬公噸回收紙，推動資源循環與低碳製造，降低對自然資源的衝擊。

正隆自2024年起攜手國立中興大學、林業管理單位及在地泰雅族、賽德克族，共同推動惠蓀林場火燒跡地六年復育計畫。由董事長鄭人銘率領員工及供應鏈夥伴種下500棵本土耐火樹種，並導入衛星監測技術，建立長期生態追蹤機制。經兩年復育，原受火災影響區域已記錄74種本土植物，並觀測到穿山甲、台灣山羌等8種野生哺乳類及38種鳥類活動蹤跡，顯示棲地結構與自然碳匯功能逐步恢復。

除森林復育外，正隆亦將循環經濟延伸至農業場域。針對農地塑膠地膜造成的土壤劣化與殘留問題，正隆研發100%本地再生紙製成的低基重「環保抑草紙」，具備抑草、防蟲、保濕、調節土壤溫度及固碳等功能，提供農業減塑新選擇。同時，正隆成立「正隆大學堂－智慧永續農業平台」，推動永續農法教育，累計辦理15場培訓，輔導584人次農友朝農藥未檢出（ND）的友善耕作模式邁進，讓正隆的循環理念落腳於田間。

正隆董事長鄭人銘表示，自然是企業永續發展的重要根基，造紙產業與森林、生態息息相關。正隆希望透過循環製造、生態復育及跨域合作，從降低環境衝擊進一步創造自然正向價值，讓企業成為守護自然的重要力量。

未來，正隆將持續結合產官學研及供應鏈夥伴，深化森林復育、循環經濟與永續農業行動，擴大企業對自然與社會的正向影響，朝向人與自然共榮的永續未來邁進。

正隆 復育 南投

延伸閱讀

外來種魚虎入侵鳥松濕地 專業釣手出竿移除生態殺手

台中森林護管員甄試放榜！5人錄取 最年輕23歲、最年長51歲

富邦金控發佈2025年永續報告書 綠色金融實績突破2.7兆元 加速推動脫碳進程

花蓮富里竹博覽會25日登場 4大展區打造竹文化生活美學

相關新聞

房產專家爆料陶朱隱園3買家身分 32歲為半導體業者

「陶朱隱園」已售出四戶，究竟是誰買的？馨傳不動產執行長何世昌臉書爆料，有一個從事紡織貿易和房地產生意，一位是日籍台裔的老先生。至於最新交易的5樓戶，買方年僅32歲，也是外籍台裔，本身從事半導體產業。

觀光研訓院董座沈方正揭四大優先功課 喊話房價要物有所值

財團法人台灣觀光研訓院22日正式揭牌，董事長沈方正表示，研訓院定位為國家級觀光智庫，未來將肩負政策研究、產業協作與人才培育等任務，上任後將優先推動四大工作主軸，協助政府推動「觀光立國」政策，朝2030年觀光產業產值突破兆元目標邁進。

正隆復育火燒林兩年見效 獲台灣生物多樣性獎銀級肯定

面對氣候變遷與生物多樣性流失挑戰，企業如何與自然共生，已成為永續發展的重要課題。正隆（1904）秉持「自然為本（Nature-based Solutions, NbS）」理念，串聯生態修復、循環製造與永續教育三大行動，將造紙本業與森林維護、生態修復緊密結合，透過推動南投惠蓀林場火燒跡地復育、訂定明確生物多樣性目標，以及創新研發100%本地再生環保抑草紙，以循環經濟結合自然解方守護山林與農地，榮獲「2026台灣生物多樣性獎－銀級獎」。

北市豪宅買氣大爆發！第2季億元交易近30件 陶朱隱園刷新天價

台股衝上四萬點財富效應發酵，北市實價周報顯示第2季億元豪宅交易近30件，包括「陶朱隱園」、「One Park Taipei」等指標案齊揭露，其中陶朱隱園每坪突破300萬元，是今年最高單價的一筆交易。

耐斯集團投資40億元 台灣第一生化科技新一代智慧廠區動土

耐斯集團旗下子公司台灣第一生化科技，22日在大埔美精密機械園區舉辦新一代智慧廠區動土典禮。新廠斥資40億元，預計2027年第4季完工投產，未來廠區將全面導入自動化生產及數位化管理系統，全力布局高蛋白及機能性飲料國際市場。

漢康公布主力創新藥最新臨床進展 深化巨噬細胞導向腫瘤治療策略

漢康-KY創（7827）22日公布核心臨床產品HCB101的最新臨床觀察數據。漢康指出，此次更新進一步展現漢康生技以巨噬細胞為核心的腫瘤免疫治療研發策略，並支持HCB101由二線胃癌／胃食道交界癌的核心臨床發展方向，逐步拓展至更多胃腸道腫瘤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。