正隆復育火燒林兩年見效 獲台灣生物多樣性獎銀級肯定

面對氣候變遷與生物多樣性流失挑戰，企業如何與自然共生，已成為永續發展的重要課題。正隆（1904）秉持「自然為本（Nature-based Solutions, NbS）」理念，串聯生態修復、循環製造與永續教育三大行動，將造紙本業與森林維護、生態修復緊密結合，透過推動南投惠蓀林場火燒跡地復育、訂定明確生物多樣性目標，以及創新研發100%本地再生環保抑草紙，以循環經濟結合自然解方守護山林與農地，榮獲「2026台灣生物多樣性獎－銀級獎」。

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「台灣生物多樣性獎」今年邁入第四屆，旨在鼓勵企業將生物多樣性納入永續治理與營運策略，透過自然資本管理、棲地保育及自然解方等行動，創造自然正向（Nature Positive）價值。評審肯定正隆以造紙本業為核心，串聯回收紙循環利用、森林復育與永續農業三大行動，透過3R PLUS全循環商業模式，將「一張紙」延伸至「一畝田」，打造企業與自然共榮的永續價值。

紙張源自森林，造紙產業與自然生態密不可分。正隆以「自然永續」為核心，導入TNFD（自然相關財務揭露）架構，建立自然風險管理機制，並透過3R PLUS全循環商業模式，全集團每年回收再利用約230萬公噸回收紙，推動資源循環與低碳製造，降低對自然資源的衝擊。

正隆自2024年起攜手國立中興大學、林業管理單位及在地泰雅族、賽德克族，共同推動惠蓀林場火燒跡地六年復育計畫。由董事長鄭人銘率領員工及供應鏈夥伴種下500棵本土耐火樹種，並導入衛星監測技術，建立長期生態追蹤機制。經兩年復育，原受火災影響區域已記錄74種本土植物，並觀測到穿山甲、台灣山羌等8種野生哺乳類及38種鳥類活動蹤跡，顯示棲地結構與自然碳匯功能逐步恢復。

除森林復育外，正隆亦將循環經濟延伸至農業場域。針對農地塑膠地膜造成的土壤劣化與殘留問題，正隆研發100%本地再生紙製成的低基重「環保抑草紙」，具備抑草、防蟲、保濕、調節土壤溫度及固碳等功能，提供農業減塑新選擇。同時，正隆成立「正隆大學堂－智慧永續農業平台」，推動永續農法教育，累計辦理15場培訓，輔導584人次農友朝農藥未檢出（ND）的友善耕作模式邁進，讓正隆的循環理念落腳於田間。

正隆董事長鄭人銘表示，自然是企業永續發展的重要根基，造紙產業與森林、生態息息相關。正隆希望透過循環製造、生態復育及跨域合作，從降低環境衝擊進一步創造自然正向價值，讓企業成為守護自然的重要力量。

未來，正隆將持續結合產官學研及供應鏈夥伴，深化森林復育、循環經濟與永續農業行動，擴大企業對自然與社會的正向影響，朝向人與自然共榮的永續未來邁進。