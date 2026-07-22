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房產專家爆料陶朱隱園3買家身分 32歲為半導體業者

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園。記者游智文／攝影
陶朱隱園。記者游智文／攝影

陶朱隱園」已售出四戶，究竟是誰買的？馨傳不動產執行長何世昌臉書爆料，有一個從事紡織貿易和房地產生意，一位是日籍台裔的老先生。至於最新交易的5樓戶，買方年僅32歲，也是外籍台裔，本身從事半導體產業。

何世昌表示，截至目前為止，實價揭露，「陶朱隱園」共成交4戶，其中只有3樓68號戶（成交總價7.5億元）是本國籍人士，其餘3戶都是外籍台灣人。

其中，3樓66號成交總價8.35億元，買方是一位美籍台裔人士，從事紡織貿易與房地產生意，近年從美國回台居住，據悉是買來當收藏品，之後傳承給小孩之用。

5樓68號成交總價9.4億元，買方只有32歲，也是外籍台裔，本身從事半導體產業，身價超級TOP，既是非常傑出的產業菁英，也是真正的頂級富豪。

17樓68號成交總價11.1億元，買方是一位日籍台裔的老先生，多次參觀後越看越喜歡，尤其滿意「陶朱隱園」逃生動線規劃（受香港大樓火災影響）。於是，決定買在這裡要與小孩同住，房子登記在太太名下，而太太與先生都是久居日本的華僑。

何世昌表示，除了上述幾戶外，還有幾組客戶正在談，下半年可能還有2組客戶有機會成交，寶佳入主中工（2515）後，接下來銷售決策將由寶佳接手，據悉，寶佳可能委託代銷銷售「陶朱隱園」。

陶朱隱園 美國 房地產

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