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北市豪宅買氣大爆發！第2季億元交易近30件 陶朱隱園刷新天價

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台股衝上四萬點財富效應發酵，北市實價周報顯示第2季億元豪宅交易近30件，包括「陶朱隱園」、「One Park Taipei」等指標案齊揭露，其中陶朱隱園每坪突破300萬元，是今年最高單價的一筆交易。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股衝上四萬多點帶來的財富效應，直接反映在房地產上，其中包括科技業、金融業與本來的資產族群，都享受到這波股市紅利，尤其許多科技股一漲翻了好幾倍，大股東更是財富暴增，因此部分資金開始流出尋找一些好的標的物，一方面把股市財富轉換成房地產，一方面則是自用尋找更優質的住宅標的。

成屋指標豪宅則有「陶朱隱園」成交9.4億元，每坪站上300萬元，也是今年6月的交易，「皇翔御琚」4.3億元，每坪212.9萬元，大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」19樓兩戶，分別成交3.99億元與3.6億元，每坪單價263萬元。

此次揭露北市億元交易中，預售案包括有「西華璞園」6月成交2億元每坪192.8萬元，「敦睦」成交兩戶1.9億元，每坪196萬元，「築源南港-東御苑」成交1.54億元每坪153.6萬元，「吾雙」1.4億元每坪185.6萬元，信義區的「松裔」也揭露多戶預售成交，每坪單價也超過兩百萬元，成為新的兩百萬俱樂部成員。

曾敬德表示，不少交易案都是發生在5、6月，如果7月就看到實價揭露，代表這些個案交易時間快速，中間可能沒有銀行貸款等待等問題，應該多數都屬於不用貸款的交易案件，觀察過去一年台股市值膨脹約60兆元，可能一些些資金轉移到房市，就造成北市中高價市場交易遍地開花。

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