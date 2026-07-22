耐斯集團投資40億元 台灣第一生化科技新一代智慧廠區動土

耐斯集團旗下子公司台灣第一生化科技，22日在大埔美精密機械園區舉辦新一代智慧廠區動土典禮。新廠斥資40億元，預計2027年第4季完工投產，未來廠區將全面導入自動化生產及數位化管理系統，全力布局高蛋白及機能性飲料國際市場。

第一生技成立於1998年，為耐斯集團轉投資的世界級飲料代工大廠，專責營運與管理世界一流的無菌冷充填寶特瓶生產設施，已於民雄橋頭產業園區設置兩處生產線。

過去二十餘年，第一生技持續深耕無菌冷充填技術的精進與應用，憑藉卓越的製程能力、專業研發團隊與尖端檢測儀器，贏得眾多跨國及在地領先飲料品牌的信任與合作。

其產品涵蓋果汁、茶飲、植物奶等飲料，代表性商品包括愛之味油切分解茶、麥仔茶、鮮採蕃茄汁、純濃燕麥系列，以及全家便利商店自有品牌飲品等。

隨著全球飲品市場需求持續快速成長，現有產能已逐漸面臨滿載狀態，為滿足日益增加之訂單需求，並確保產能充足與交貨穩定，第一生技決定斥資40億元增設新廠。

第三廠區基地面積達6,051坪，建坪9,650坪。未來將引進世界最先進的德國KRONES系統，除了每分鐘達900瓶高效率外，並全面導入自動化生產及數位化管理，預計2027年第4季投入生產。

嘉義縣長翁章梁提到，大埔美園區目前已有約110家公司進駐營運，縣府也攜手大林鎮公所推動多處市地重劃，開發面積合計約20公頃，持續完善產業發展環境。

翁章梁表示，嘉義縣產業能量持續擴大，感謝耐斯集團長期深耕嘉義、持續投資，不僅帶動地方經濟發展，也創造更多就業機會，並期許第一生技持續精進、拓展國際市場，不僅成為台灣第一，更邁向世界第一。

愛之味暨第一生技董事長陳冠翰，特別感謝翁章梁縣長所帶領的縣府團隊長期以來積極招商，打造最優質的投資環境。

陳冠翰表示，耐斯集團深耕嘉義超過一甲子，並認為企業的成功始終來自地方的支持，因此更要以持續投資來回饋地方、創造就業、培育人才，與嘉義共同成長、共同繁榮。

22日的動土典禮，縣長翁章梁、縣議會議長張明達、副議長陳怡岳、大林鎮長許有疆及多位縣議員等貴賓到場；耐斯集團會長陳鏡仁、執行長陳志鴻、愛之味暨第一生技董事長陳冠翰等重要家族成員也都到場，共同參與上香執鏟儀式，祈禱工程圓滿平安、順利。