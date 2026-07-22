漢康公布主力創新藥最新臨床進展 深化巨噬細胞導向腫瘤治療策略

漢康-KY創（7827）22日公布核心臨床產品HCB101的最新臨床觀察數據。漢康指出，此次更新進一步展現漢康生技以巨噬細胞為核心的腫瘤免疫治療研發策略，並支持HCB101由二線胃癌／胃食道交界癌的核心臨床發展方向，逐步拓展至更多胃腸道腫瘤。

漢康表示，HCB101透過阻斷CD47–SIRPα免疫調控訊號，協助恢復巨噬細胞辨識及清除腫瘤細胞的能力。公司正持續評估HCB101與不同標準治療聯合使用的臨床潛力，希望建立可搭配多種治療方式的巨噬細胞免疫治療基礎。

漢康表示，在HCB101二線結直腸癌臨床研究中，目前共有11位患者可進行療效評估。最新數據顯示，6位患者腫瘤顯著縮小並達部分緩解（PR），客觀緩解率（ORR）為54.5%；其餘5位患者達疾病穩定（SD），疾病控制率（DCR）達100%；此次數據初步支持HCB101拓展至更多胃腸道腫瘤的應用潛力，並顯示透過活化巨噬細胞，HCB101有機會與現有治療搭配使用，進一步提升腫瘤免疫反應。

其中，公司主導的HCB101-201臨床試驗在多種二線結直腸癌聯合治療組合中，均觀察到患者腫瘤縮小。台灣醫師發起臨床研究（IIT）亦觀察到初步且持續的疾病控制訊號，其中一位患者接受HCB101治療已超過一年；另一位患者維持疾病穩定超過48周後才出現疾病進展。

上述結果仍屬早期臨床觀察。由於二線結直腸癌仍存在顯著未被滿足的醫療需求，後續公司將持續收案並延長患者追蹤，以進一步評估療效持續時間、無惡化存活期（PFS）、安全性，以及HCB101在不同聯合治療方案中的臨床貢獻。

目前，二線胃癌／胃食道交界癌仍是HCB101最重要的核心臨床發展適應症。公司亦持續累積HCB101與標準治療聯合用於胃癌、頭頸部鱗狀細胞癌（HNSCC）及三陰性乳癌（TNBC）等腫瘤的臨床經驗，逐步建立其在不同癌症類型及治療組合中的應用基礎。

漢康創辦人暨董事長劉世高表示，該公司的開發策略並非單純增加候選藥物或適應症數量，而是持續透過臨床證據，深化對巨噬細胞生物學及腫瘤免疫反應的理解。此次二線結直腸癌數據，進一步支持HCB101由胃癌的核心臨床定位，拓展至更多胃腸道腫瘤。希望逐步建立HCB101作為巨噬細胞導向免疫治療基礎，與現有標準治療產生互補作用，為患者創造更多治療機會。

漢康醫療長陸英明指出，此次二線結直腸癌數據「令人鼓舞」，因為我們在多種治療組合及不同臨床研究情境中，均觀察到客觀腫瘤反應及疾病控制。部分患者亦呈現持續治療與長期疾病控制的情形，支持該公司進一步評估HCB101在結直腸癌及其他胃腸道腫瘤中的臨床價值。二線胃癌仍是公司最重要的核心臨床發展方向，將在此基礎上，審慎推進HCB101於其他適應症及聯合治療策略的開發。

漢康表示，隨著收案與追蹤持續進行，公司將進一步累積更完整的療效數據與患者受益特徵資料，並據此規劃後續臨床開發方向。相關研究結果亦將作為未來治療組合及適用族群評估的重要依據。