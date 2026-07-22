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台北車站商場配合營運交接 7月24日營業至下午3時
台鐵公司表示，為配合台北車站商場營運廠商轉換及交接盤點作業，台北車站商場將於7月24日（星期五）調整營業時間，當日營業至下午3時止，7月25日（星期六）起全面恢復正常營業。
台鐵指出，本次營運交接主要影響台北車站站內ROT商場空間，鐵路列車運轉及旅客進出站均正常，不受影響。
7月24日交接範圍包括地上1、2樓及地下1樓的伴手禮、餐飲、零售、主題餐廳及美食街等專櫃店面，當日下午3時起暫停營業並進行交接盤點。不過，1樓4家全家便利商店、台鐵便當本舖、台鐵夢工廠，以及易遊網、雄獅旅遊、按摩小棧等櫃位仍維持正常營運。
台鐵提醒，計畫於7月24日下午或傍晚前往台北車站用餐、購買伴手禮的民眾，應留意商場營業時間並提前規劃。各樓層商櫃、餐廳及伴手禮店將於7月25日起恢復原定正常營業時間。
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