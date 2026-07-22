新光醫院攜手台灣微軟 打造智慧醫院2.0

「數位轉型不應只發生在診間，而是要深入醫院每一個角落！」新光吳火獅紀念醫院（以下簡稱新光醫院）行政副院長洪子仁說道。不同於多數醫院由資訊部門主導數位轉型，新光醫院近年選擇從第一線出發，讓最熟悉工作流程的同仁透過數位工具親手解決痛點，成為創新的推動者。

這樣的理念首先在新光醫院總務部衛材供應課開花結果。一群沒有資訊背景的後勤人員，從零開始自學 Microsoft 365（M365）中的低程式碼工具，打造出一套涵蓋多項功能的「CSR 元宇宙」智慧後勤管理系統，不僅將無紙化率提升至 88%，更讓第一線同仁從系統使用者變成開發者，成為新光醫院推動全院 AI 助理化與公民開發者文化的重要起點，衛材供應課也成功轉型為智慧化供應中心（CSSD），樹立數位轉型的重要里程碑。

供應中心為醫院不可或缺的後勤團隊，負責手術器械回收、清洗、滅菌、包裝與配送等高標準感控專業的關鍵任務，這股隱形卻關鍵的力量雖不易被外界看見，卻是維持病患安全的核心防線，也是守護醫療品質的堅實後盾。過去，新光醫院供應中心在器械流向、滅菌紀錄、設備維護、溫溼度監測、教育訓練及交班紀錄等流程大多仰賴紙本作業，不僅耗時，也增加資料追溯與管理難度。

由於資訊部門主要負責核心醫療資訊系統維運，在資源有限的情況下難以即時回應各單位開發需求，供應中心團隊試著自行開發。衛材供應課課長謝一安回憶，沒有資訊背景的團隊原先只是希望利用 M365 的低程式碼工具改善重複性的行政工作，最初透過院內教學接觸 Power Automate 後開始自學摸索 Power Apps 與 SharePoint，嘗試設計程式、利用 Copilot 協助撰寫函式、設計公式與除錯，以及學習 API 串接等技術，逐步將第一線工作經驗打造為真正符合現場需求的系統設計。

CSR 元宇宙目前已從手術器械管理擴展至全院布服供應鏈，整合配送、庫存與周轉作業，並涵蓋手術器械與滅菌流程、內視鏡、布服、物流、設備維修、教育訓練、排班、人員管理、器械效期提醒、查核紀錄等超過 15 項功能模組，成為供應中心日常營運的核心平台。其中最具代表性的是器械管理的數位孿生（Digital Twin）應用。管理人員只需透過手機或平板，便可即時掌握器械狀態、負責人及滅菌紀錄，一旦流程或設備異常、作業逾時，系統便會主動推播通知，大幅降低人工作業遺漏的風險。

根據團隊統計，開始使用 CSR 元宇宙後，供應中心無紙化率由 63% 提升至 88%；每年可減少約 54,000 張紙張使用量，降低約 30 公斤碳排放，節省近三萬元紙張與倉儲成本。同時，工作紀錄時間平均縮短 42.8%，讓同仁得以將時間投入器械品質管理等更具價值的工作。CSR 元宇宙系統也陸續獲得國際品管圈（ICQCC）金獎、台灣持續改善競賽（TCIA）金塔獎、國家醫療品質獎（NHQA）智慧醫療標章等多項國內外肯定。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示：「新光醫院展現醫療數位轉型發展的可能性，不只是由 IT 單向推動，而是讓臨床與行政團隊同仁成為創新的起點。透過微軟解決方案與低程式碼工具整合，將日常痛點轉化為可複製與擴展的數位能力，展現 AI 真正深入醫療現場、賦能每位工作者的可能。」

透過 CSR 元宇宙，新光醫院衛材供應課重新定義醫療後勤的角色。從過往物資供應的後勤單位，逐步升級為具備即時監測、主動預警、全程可追溯能力的智慧化醫療供應中心。不僅成為臨床團隊重要的感染控制後盾，也展現第一線人員自主創新的能量，更為醫療與後勤的數位轉型樹立全新標竿。

CSR 元宇宙的成功來自新光醫院長期累積的數位轉型基礎。資訊部門採用 M365、Azure、Azure OpenAI 以及 Microsoft Fabric 等多項微軟服務，建構兼顧創新、治理與資訊安全的數位根基，讓第一線同仁能在完善的技術環境下大膽創新，無須從零開始。

除了第一線自行開發應用外，新光醫院近年也同步建置新一代資料中臺。今年初導入 Microsoft Fabric 後，整合臨床、檢驗及研究等資料，短短數個月內已建立三個特色資料庫、20 個主題資料表以及超過 100 個標準化欄位，將原本分散於不同系統的資料逐步整合為可管理、可分析的數位資產，支援手術紗布遺留偵測、肺纖維化量化分析、多囊性腎臟體積計算以及藥物濃度預測等 AI 模型開發，目前新光醫院已有 4 個模型正式上線。