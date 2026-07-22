快訊

午後對流發展旺盛 從北到南14縣市大雨特報 一路下到晚上

台積電漲25元撐盤 台股漲255點收45,734點

半身被吸出機外奇蹟生還！被害人發聲還原經過：一定要繫安全帶

聽新聞
0:00 / 0:00

新光醫院攜手台灣微軟 打造智慧醫院2.0

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
新光醫院透過微軟解決方案與低程式碼工具整合，將日常痛點轉化為可複製與擴展的數位能力，展現AI真正深入醫療現場、賦能每位工作者的可能。台灣微軟／提供
新光醫院透過微軟解決方案與低程式碼工具整合，將日常痛點轉化為可複製與擴展的數位能力，展現AI真正深入醫療現場、賦能每位工作者的可能。台灣微軟／提供

「數位轉型不應只發生在診間，而是要深入醫院每一個角落！」新光吳火獅紀念醫院（以下簡稱新光醫院）行政副院長洪子仁說道。不同於多數醫院由資訊部門主導數位轉型，新光醫院近年選擇從第一線出發，讓最熟悉工作流程的同仁透過數位工具親手解決痛點，成為創新的推動者。

這樣的理念首先在新光醫院總務部衛材供應課開花結果。一群沒有資訊背景的後勤人員，從零開始自學 Microsoft 365（M365）中的低程式碼工具，打造出一套涵蓋多項功能的「CSR 元宇宙」智慧後勤管理系統，不僅將無紙化率提升至 88%，更讓第一線同仁從系統使用者變成開發者，成為新光醫院推動全院 AI 助理化與公民開發者文化的重要起點，衛材供應課也成功轉型為智慧化供應中心（CSSD），樹立數位轉型的重要里程碑。

供應中心為醫院不可或缺的後勤團隊，負責手術器械回收、清洗、滅菌、包裝與配送等高標準感控專業的關鍵任務，這股隱形卻關鍵的力量雖不易被外界看見，卻是維持病患安全的核心防線，也是守護醫療品質的堅實後盾。過去，新光醫院供應中心在器械流向、滅菌紀錄、設備維護、溫溼度監測、教育訓練及交班紀錄等流程大多仰賴紙本作業，不僅耗時，也增加資料追溯與管理難度。

由於資訊部門主要負責核心醫療資訊系統維運，在資源有限的情況下難以即時回應各單位開發需求，供應中心團隊試著自行開發。衛材供應課課長謝一安回憶，沒有資訊背景的團隊原先只是希望利用 M365 的低程式碼工具改善重複性的行政工作，最初透過院內教學接觸 Power Automate 後開始自學摸索 Power Apps 與 SharePoint，嘗試設計程式、利用 Copilot 協助撰寫函式、設計公式與除錯，以及學習 API 串接等技術，逐步將第一線工作經驗打造為真正符合現場需求的系統設計。

CSR 元宇宙目前已從手術器械管理擴展至全院布服供應鏈，整合配送、庫存與周轉作業，並涵蓋手術器械與滅菌流程、內視鏡、布服、物流、設備維修、教育訓練、排班、人員管理、器械效期提醒、查核紀錄等超過 15 項功能模組，成為供應中心日常營運的核心平台。其中最具代表性的是器械管理的數位孿生（Digital Twin）應用。管理人員只需透過手機或平板，便可即時掌握器械狀態、負責人及滅菌紀錄，一旦流程或設備異常、作業逾時，系統便會主動推播通知，大幅降低人工作業遺漏的風險。

根據團隊統計，開始使用 CSR 元宇宙後，供應中心無紙化率由 63% 提升至 88%；每年可減少約 54,000 張紙張使用量，降低約 30 公斤碳排放，節省近三萬元紙張與倉儲成本。同時，工作紀錄時間平均縮短 42.8%，讓同仁得以將時間投入器械品質管理等更具價值的工作。CSR 元宇宙系統也陸續獲得國際品管圈（ICQCC）金獎、台灣持續改善競賽（TCIA）金塔獎、國家醫療品質獎（NHQA）智慧醫療標章等多項國內外肯定。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示：「新光醫院展現醫療數位轉型發展的可能性，不只是由 IT 單向推動，而是讓臨床與行政團隊同仁成為創新的起點。透過微軟解決方案與低程式碼工具整合，將日常痛點轉化為可複製與擴展的數位能力，展現 AI 真正深入醫療現場、賦能每位工作者的可能。」

透過 CSR 元宇宙，新光醫院衛材供應課重新定義醫療後勤的角色。從過往物資供應的後勤單位，逐步升級為具備即時監測、主動預警、全程可追溯能力的智慧化醫療供應中心。不僅成為臨床團隊重要的感染控制後盾，也展現第一線人員自主創新的能量，更為醫療與後勤的數位轉型樹立全新標竿。

CSR 元宇宙的成功來自新光醫院長期累積的數位轉型基礎。資訊部門採用 M365、Azure、Azure OpenAI 以及 Microsoft Fabric 等多項微軟服務，建構兼顧創新、治理與資訊安全的數位根基，讓第一線同仁能在完善的技術環境下大膽創新，無須從零開始。

除了第一線自行開發應用外，新光醫院近年也同步建置新一代資料中臺。今年初導入 Microsoft Fabric 後，整合臨床、檢驗及研究等資料，短短數個月內已建立三個特色資料庫、20 個主題資料表以及超過 100 個標準化欄位，將原本分散於不同系統的資料逐步整合為可管理、可分析的數位資產，支援手術紗布遺留偵測、肺纖維化量化分析、多囊性腎臟體積計算以及藥物濃度預測等 AI 模型開發，目前新光醫院已有 4 個模型正式上線。

洪子仁

延伸閱讀

MIC：AI 加速醫療業轉型

趨勢觀察／貿協董事長黃志芳 AI 人機協作 打造科技服務新典範

審計邁入 AI 協作時代！安永全球導入代理式技術升級審計服務

台經院50周年論壇 三大面向探討台灣未來發展

相關新聞

Grab 併 foodpanda 案再等等！公平會宣布審查延至10月27日

Grab併購foodpanda案審查再延長。公平會22日宣布，由於本案涉及外送市場雙占、股權結構是否影響市場競爭等多項議題，仍有待進一步評估，因此決議將審議期間延長60個工作日，最新審查期限至10月27日。

少年股神？陶朱隱園再賣一戶！買家僅32歲、9.4億無貸款買5樓

台北市信義計畫區豪宅「陶朱隱園」再賣一戶，實價揭露，5樓戶以9.4億元交易，每坪達300.5萬，單價重新站回300萬元，謄本資料顯示，買方為張姓外僑，年僅32歲，以無貸款方式購買。

新光醫院攜手台灣微軟 打造智慧醫院2.0

「數位轉型不應只發生在診間，而是要深入醫院每一個角落！」新光吳火獅紀念醫院（以下簡稱新光醫院）行政副院長洪子仁說道。不同於多數醫院由資訊部門主導數位轉型，新光醫院近年選擇從第一線出發，讓最熟悉工作流程的同仁透過數位工具親手解決痛點，成為創新的推動者。

3D 實價登錄一眼掌握！ 中市建物模型上線10萬戶 數量全國最多

台中市政府地政局22日表示，台中市推出全國首創的「3D實價登錄」服務，於2025年正式完成大規模建置，截至2026年3月底，平台可供查詢的3D建物戶數已達約10萬戶，數量全國第一。

捷運萬大線2027年通車！沿線房市熱區曝 這站一年交易174戶最熱

捷運萬大線第一期工程預計最快於2027年底通車，將銜接中和積穗地區至中正紀念堂，有望大幅縮短中永和地區進入台北市的通勤時間。永慶房產集團統計捷運萬大樹林線一期沿線站點近一年中古住宅交易熱銷站點，其中位於新北市中和區的莒光站最為熱絡，中和高中站、永和永平國小站、中和站以及加蚋站等站點，近一年交易量也都有100戶以上。

新北大巨蛋落腳樹林！可望複製台北經驗 商業復甦帶旺商圈

討論多時新北大巨蛋選址確定，拍板落腳樹林！連同最新定案的新北大巨蛋，目前全台共有台北市、台中市及新北市，投入座位數超過4萬席的大巨蛋建設，台灣房屋根據實價登錄資料，統計三座大巨蛋近一年來周邊房價，由台北大巨蛋附近以102.3萬元居首，新北大巨蛋約38.9萬元居次，台中超巨蛋則約33.4萬元。而三座大巨蛋的人口商機都相當豐厚，新北大巨蛋周邊行政區共計超過百萬人口，台北、台中也都有逾50萬人的基本盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。