3D實價登錄一眼掌握！ 中市建物模型上線10萬戶 數量全國最多

台中市政府地政局22日表示，台中市推出全國首創的「3D實價登錄」服務，於2025年正式完成大規模建置，截至2026年3月底，平台可供查詢的3D建物戶數已達約10萬戶，數量全國第一。

地政局主要透過自主開發的創新程式，將建物保存測量所產製的3D建物模型向量檔，與地價科實價登錄資料庫整合運用，成功打造具立體透視功能的實價登錄查詢平台。

地政局指出，此次成果源自跨科室合作，透過測量科與地價科共同參與開發，使3D建物模型能無縫結合地籍圖、都市計畫圖與實價登錄資料。

為解決過去平面地圖難以呈現大樓、公寓等垂直型建物資訊的問題，透過自主開發的「六參數坐標轉換」及「多維度向量插植」等技術，首創將建物圖資與3D座標資料以及實價登錄大數據，整合於158PLUS空間資訊網，讓建物每一層樓的價格、位置及差異能以立體模型清楚呈現。

地政局長曾國鈞表示，過往民眾查看實價資料時，僅能依靠平面圖與表格比對，難以掌握樓層高度、戶別位置等關鍵資訊。

如今透過3D透視模型，建物外觀、朝向、樓層位置及戶與戶之間的相對關係皆可一眼掌握，讓交易資訊透明度更上層樓，也大幅提升查詢的便利性與直覺性。

地政局進一步說明，目前「3D實價登錄」除提供價格與位置資訊外，未來將配合內政部推動「邁向3D智慧國土—國家底圖空間資料基礎建設計畫」，逐步擴充更多建物3D資訊。

地政局強調，最終目標是打造完整的數位虛擬城市3D地圖，提供市民更清晰、精細且全面的地政資訊服務，讓土地資訊全面化、建物價格透明化真正落實。