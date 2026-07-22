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台灣虎航與普惠簽署MOU 深化合作第三代A321neo機隊發動機採購及維護

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航董事長黃世惠(右)與普惠商用引擎總裁Rick Deurloo(左)昨天在英國法恩堡航空展上簽署合作備忘錄。圖／台灣虎航提供
台灣虎航董事長黃世惠(右)與普惠商用引擎總裁Rick Deurloo(左)昨天在英國法恩堡航空展上簽署合作備忘錄。圖／台灣虎航提供

台灣虎航持續布局新世代機隊，昨天（21日）在英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）與IAE公司（International Aero Engines, LLC）簽署合作備忘錄，雙方將針對台灣虎航第三代A321neo機隊的發動機維護及備份發動機採購深化合作，為未來機隊擴充及永續經營預作準備。

台灣虎航表示，IAE為跨國合資公司，由RTX旗下普惠公司擔任主要股東。雙方自2014年開航以來即建立合作關係，此次合作將延續現有A320家族機隊發動機配置，兼顧機隊一致性、後勤維修支援及整體營運成本，有助於整合維修資源、提升維護效率，同時降低新機導入及後續營運成本。

普惠為表現對與此次合作的重視，特別邀請台灣虎航董事長黃世惠及營運長賴俊廸前往法恩堡航空展，介紹最新節能與綠色航空引擎技術，並就未來供應鏈合作交換意見。普惠商用引擎總裁Rick Deurloo表示，這份合作備忘錄象徵台灣虎航對普惠的信任。作為台灣虎航的長期合作夥伴，期待未來能持續助力台灣虎航在亞太區域的航網擴張，同時提供業界領先的燃油效率，實現低碳營運。

台灣虎航董事長黃世惠表示，台灣虎航規畫自2028年起引進A321neo新世代機隊，基於機隊一致性及後勤維修綜效考量，將持續與普惠合作，希望藉由新一代機型提升營運效率，降低每座位營運成本，兼顧航網拓展與永續發展。

台灣虎航指出，A321neo較現役機型具備更長航程及較佳燃油效率，可涵蓋東北亞及東南亞主要航點，除有助於加密既有航線，也可支援新航點布局，提升旺季運能調度彈性與市場競爭力，強化整體航網發展。

台灣虎航 虎航 LLC

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