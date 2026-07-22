捷運萬大線2027年通車！沿線房市熱區曝 這站一年交易174戶最熱

捷運萬大線第一期工程預計最快於2027年底通車，將銜接中和積穗地區至中正紀念堂，有望大幅縮短中永和地區進入台北市的通勤時間。永慶房產集團統計捷運萬大樹林線一期沿線站點近一年中古住宅交易熱銷站點，其中位於新北市中和區的莒光站最為熱絡，中和高中站、永和永平國小站、中和站以及加蚋站等站點，近一年交易量也都有100戶以上。

莒光站房市近一年累計成交174戶最為熱絡，永慶房屋研展中心陳金萍表示，捷運莒光站位於新北市中和區，靠近板橋與土城交界地帶，周邊機能成熟，站點鄰近金城機廠，捷運站聯開案未來可望吸引商業進駐並提供更多住宅單元，吸引人口移入，近一年房價平均每坪47.3萬元，也是萬大線房價最實惠的站點。

交易量排名第二的是位於中和區的捷運中和高中站，近一年累計成交134戶。陳金萍指出，捷運中和高中站鄰近積穗商圈，近一年房價平均51.2萬元，未來通車後約14分鐘可到達中正紀念堂站，將大幅改善周邊地區通勤台北市的時間，填補現有捷運站距離較遠的缺憾。

排名第三的捷運永和永平國小站，坐落新北市永和區，近一年累計成交133戶。陳金萍分析，捷運永和永平國小站是捷運萬大線從台北市進入新北市的第一站，鄰近永和仁愛公園、比漾廣場，擁有大型綠地與百貨商圈，生活機能相當成熟，近一年房價平均59.3萬元。此外，附近的大陳社區公辦都更，基地規模高達2.4萬坪，也將為周邊地區提供更新、更豐富的公共設施與居住空間，未來發展可期。

捷運中和站近一年有127戶住宅交易，與捷運永和永平國小站交易量相當，排名第四，同時也是捷運萬大線與捷運環狀線的轉乘交會站，周邊有南山威力廣場、迪卡儂、大全聯、好市多等大型賣場，具有便捷的交通與豐富的商業機能，房價平均約53.2萬元。

值得留意的是捷運加蚋站。陳金萍說明，捷運加蚋站位於台北市萬華區萬大路，周邊生活機能成熟，且鄰近青年公園，近一年房價54.3萬元。不僅坐擁台北市門牌，5字頭房價較台北市其他站點親民許多，比起永和永平國小站也相對實惠，平均購屋總價約1,474萬元，與萬大線中和區站點購屋總價相當，交易量也有104戶，可說是萬大線房價甜蜜區。對於有意入手台北市門牌捷運宅的購屋民眾來說，捷運加蚋站周邊的物件會是值得多加留意的選項。