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新北大巨蛋落腳樹林！可望複製台北經驗 商業復甦帶旺商圈

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

討論多時新北大巨蛋選址確定，拍板落腳樹林！連同最新定案的新北大巨蛋，目前全台共有台北市、台中市及新北市，投入座位數超過4萬席的大巨蛋建設，台灣房屋根據實價登錄資料，統計三座大巨蛋近一年來周邊房價，由台北大巨蛋附近以102.3萬元居首，新北大巨蛋約38.9萬元居次，台中超巨蛋則約33.4萬元。而三座大巨蛋的人口商機都相當豐厚，新北大巨蛋周邊行政區共計超過百萬人口，台北、台中也都有逾50萬人的基本盤。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，大巨蛋的容留人數動輒數萬人，因此除了土地規模考量外，人潮的吸納與疏散，更是選址的重中之重，所以三座大巨蛋都選在交通便利、人口眾多的行政區交界處建設，以利各地消費者來往。

新北大巨蛋的座席數為全台之最，園區面積23公頃也是三座大巨蛋之首，對交通動線的流暢性特別重視，敲定落腳的樹林機五基地，周邊匯集樹林火車站、捷運萬大樹林線二期、台65線等運輸動脈，加上附近超過百萬人的消費商機，可為大巨蛋往後營運奠基，因此擊敗淡海新市鎮出線。目前新北大巨蛋預定地的周遭建物，多半為鐵皮工廠，與市區稍有隔閡，伴隨大巨蛋建設，區段風貌可望由工轉商，與樹林市區發展連成一氣，為當地房價增添可期性。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大巨蛋開發兼容體育、展演、商場、飯店等複合性機能，有助帶旺商圈，對區域房市來說，對店面、商辦的拉抬作用高於住宅。以台北大巨蛋為例，2023年啟用後，地下商場也在隔年開幕，為低迷好一陣子的東區，注入發展活水，近年不少新餐飲零售業陸續進駐大巨蛋周邊商圈，帶來大量消費人潮。觀察捷運國父紀念館站的使用量逐年增加，2023年大巨蛋完工當年，該站進出人次1512萬，2024年1716萬人次，2025年達2019萬人次，顯示大量的賽事和演唱會等活動，刺激了消費意願，也活絡區域經濟，成功經驗使各大都會爭相孵蛋。

陳定中指出，台中的巨蛋開發，高度集中於北屯區，包括洲際棒球園區現有的迷你蛋，以及興建中的台中巨蛋，還有採BOT開發的超巨蛋，通通落腳北屯區，主要是北屯區是中台灣人口最多的鄉鎮市區，加上重劃區開發熱絡，土地供給豐富，又有捷運綠線、台74線等交通建設，使北屯區成為大型公建的熱門落腳處。

示意圖。記者朱曼寧／攝影
示意圖。記者朱曼寧／攝影

大巨蛋 新北大巨蛋 台北

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