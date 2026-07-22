Grab 併 foodpanda 案再等等！公平會宣布審查延至10月27日

Grab併購foodpanda案審查再延長。公平會22日宣布，由於本案涉及外送市場雙占、股權結構是否影響市場競爭等多項議題，仍有待進一步評估，因此決議將審議期間延長60個工作日，最新審查期限至10月27日。

公平會表示，Grab擬取得富胖達股份有限公司（foodpanda）股權，已於6月16日提出完整申報資料。依《公平交易法》規定，自受理完整申報資料起30個工作日內不得完成結合，原審查期限至7月29日。不過，若有進一步審查必要，公平會可依法將審議期間延長最長60個工作日。

公平會指出，本案最主要的審查重點，在於Grab與foodpanda結合後，國內外送平台市場仍將維持雙占格局。此外，Uber持有Grab約13%股權及3.7%表決權，公平會將進一步評估，雙方之間的股權連結是否會影響Grab與UberEats未來的競爭意願與能力，甚至產生類似同業結合的競爭限制效果。

因此，公平會認為仍須進一步分析此案對國內市場競爭的影響，並依《公平交易法》相關規定，決議將審議期間延長60個工作日，最晚將於10月27日前完成審查。