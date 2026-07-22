32歲神秘外僑砸9.4億買「陶朱隱園 」5樓戶 每坪單價達300.56萬元

北市信義區指標豪宅「陶朱隱園」再現交易。據實價登錄，5樓戶以總價9.4億元成交，若扣掉5個車位，每坪單價達300.56萬元。另，經查謄本，買方為張姓外僑，且為1994年出生，僅約32歲左右。

據實價登錄，此次交易的5樓戶，權狀共347坪，其中包括5個坡道平面車位，合計車位總價4,000萬元，總面積47.5坪，若扣掉車位坪數，純房屋移轉面積約為299.42坪，買方為亞太工商。

「陶朱隱園」占地面積2468坪，規劃21層、40戶，其中亞太工商聯持有28戶、中華工程持有12戶，每戶房屋坪約300坪。

進一步觀察「陶朱隱園」交易狀況，目前已有4筆交易，累計成交金額達36.35億元，其中單價最高一筆為17樓戶，由中工售出，總價11.1億元，單價高達364萬元，另兩戶3樓戶則為亞太工商售出，總價分別為7.5億元、8.35億元，單價則都未到300萬元。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，此次房市趨冷正逢台股表現大好，反而是高總價、高單價市場近期買氣表現卻是不減反增，高資產族群若有股市獲利，轉投入房地產市場，首選仍是較具資產保值性的蛋黃區，尤其若是物件獨具特殊性，例如被譽為藝術品的的旋轉豪宅「陶朱隱園」，不僅具有話題性，也更能凸顯屋主價值，令此類超級豪宅近期成交單價不受市場景氣波動影響。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，該豪宅價碼已回到市場可接受水位，但名氣依舊響亮，後續有機會陸續見到交易，低樓層也賣出單坪300萬元亦算為社區定錨。而富有人士的資產布局多元，除了股市外，便可能在適合的房產上仍加以關注，近年房市低檔依然都有大安區、松山區的豪宅成交，不排除在股市上的獲利豐厚而購屋，畢竟這類一線產品有資產保值性、宜居舒適度高，還有身份價值象徵，和現金去化需求的效益，都會吸引有錢人出手。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該社區最新揭露的交易為5樓戶，較先前單價不到300萬的3樓戶更高，因此先前成交的3樓兩戶，可說是社區的打底價，而最早揭露的17樓戶，單價超過360萬元，據此推估，該社區中間樓層的定價策略，應落在300~370萬之間。

陳定中指出，過去陶朱隱園曾以破天荒的高價挑戰市場，但超高價碼都僅止於傳言，去年開始銷售策略回歸市場認知後，銷路就明顯推進，主要是該案現今的成交價碼，與其他豪宅落差不大，但該案的設計規格獨樹一格，對買家而言，能以一般豪宅產品的價格買到風格獨特的陶朱隱園，機會頗難得，因此近一年來的銷況持續推進。

此外，該案因受社會高度矚目，在意隱私性的國內買家可能有所顧忌，所以目前買盤以不易追蹤身分的海外僑胞為主，也因僑胞資產多半位於國外，在國內申貸的難度相對高，因此口袋深厚的僑胞，更偏好現金購屋，使該案目前的交易以無貸款居多。