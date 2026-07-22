高溫助攻消費 統一超衝刺夏季飲品買氣

隨著盛夏高溫持續攀升，將迎來大暑，超商消暑商機同步升溫。統一超（2912）旗下7-ELEVEN表示，觀察氣溫突破30度後，飲品相關商品業績可望成長逾兩成，因應夏季需求，除配合環境部「抗高溫調適對策」，開放全台門市提供民眾避暑休憩外，也同步擴大思樂冰、雪淋霜、CITY TEA等冷飲促銷，並結合集點、冰品、鮮食與家電優惠，全面搶攻高溫消費商機。

7-ELEVEN表示，今年夏季主打多項第二件優惠及買一送一活動，包括思樂冰、雪淋霜第二件10元，以及CITY TEA指定飲品買一送一，同時再度推出「飲料抽抽樂」，涵蓋思樂冰、CITY TEA及指定飲品等逾百項商品，消費者購買指定飲料即可參與抽獎，藉由互動促銷提升來店與回購率。

冰品方面，7-ELEVEN同步推出「冰品周周爆殺」活動，祭出多款知名品牌冰品買二送二、第二件加價購等優惠；全店精品集點也自23日起推出涼夏家電快閃購，商品優惠約為市價3.8折至6.9折，希望透過多元商品組合，帶動夏季消費動能。

除冷飲外，7-ELEVEN也瞄準夜間飲品市場，旗下CITY TEA與!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR推出「好茶不打烊」活動，平日晚間指定茶飲輪番祭出買一送一，另搭配大暑期間推出珍芭雷夢青茶、杏仁豆腐冰沙、懷舊鳳梨冰等限定優惠，持續擴大茶飲市場滲透率。

鮮食方面，7-ELEVEN觀察夏季消費者偏好清爽、輕食餐點，推出超商首款「蔥鹽嫩雞蛋白麵」，並同步上市多款青醬義大利麵、沙拉及拌麵等新品，搭配涼麵、冷麵加價購飲料優惠，提升夏季餐食組合銷售。此外，也持續開發創新聯名商品，包括「維力炸醬拌麵堡」及攜手乖乖推出新品，鎖定年輕族群消費需求。

在生鮮布局方面，今年受氣候影響香蕉產量增加，7-ELEVEN再度攜手農業部農糧署推廣國產香蕉，推出生肖透明貼等行銷活動，提升消費互動體驗。7-ELEVEN表示，公司長期與在地農民契作供應「上等蕉」，透過低溫物流配送至全台門市，除販售鮮果外，也將香蕉導入熱壓吐司及果汁BAR等商品開發，擴大在地農產品應用，同時以實際採購支持國內農業。