攜手生命勵樂活輔健會 工研院與身障者共同騎乘圓夢

為推動社會科技關懷與實踐ESG社會責任，工研院與「生命勵樂活輔健會」日前於７月18（六）日共同舉辦「2026輪動未來 共融前行，無障礙自由車工研殿堂圓夢行動」。召集115位身心障礙夥伴、陪伴者與志工，在周末陪伴身障者騎乘無障礙自由車或健行，徜徉新竹在地文史景點、清大、陽明交大校園巡禮，更深入介紹工研院智慧醫療照護場域，以兼具科技知性與運動健康之旅，提升社會平權與社會關懷。

工研院院長辦公室主任暨社會公益委員會主委何大安表示，工研院長期致力以科技回饋社會，面對身障朋友在生活中面臨的環境挑戰，繼2019年工研院與「生命勵樂活輔健會」合辦圓夢活動，並獲得身障學員與家屬一致推崇再訪。今年除了結合科技創新、休閒體驗與運動力的無障礙自由車服務外，更增加中重度腦傷的學員及長者，一方面協助學員用自身力量結合專屬行車工具強化肌耐力與心肺功能，另一方面則陪伴中重度與多重障礙者及其家屬，參訪工研院光復院區智慧照護、智慧醫療、與水資源科技等場域，傳達科技建構友善無障礙生活圈的理念，讓每位夥伴體驗科技帶來的溫暖與便利，落實以科技做公益的理念與價值。

新竹市政府秘書長張治祥指出，近年推動身心障礙者手搖自行車培力服務，今年委託生命勵樂活輔健會辦理，讓身障朋友每周二至周六在南寮即可免費借用，藉此拓展行動範圍，打破體育活動受限於身體條件的門檻。手搖自行車服務已逐步發展成具代表性的無障礙運動服務，由專業團隊針對學員狀況提供個別化進階訓練，確保身障者能有效使用科技輔具，並在規律運動中享受迎風前行的樂趣與成就感，更展現新竹科技之都在智慧移動、友善設計的實踐價值。

今年的活動分為手搖車30K與健行／輪行3K兩組，將由「生命勵樂活輔健會」創辦人伉儷陳奇峯醫師、宋立蓉帶領，他們都是中度小兒麻痺患者，特別能夠體會身障者在現今社福體系上缺乏動態活動的缺口，因此創辦協會，提供團體培力課程及個別化訓練，幫助身心障礙者在安全環境中參與運動，促進身障者提升健康與自信、進而自立生活。今年手搖車騎士由新竹南寮出發，途經眷村博物館、高峰植物園、國立陽明交通大學竹湖、浩然圖書館、國立清華大學梅園、成功湖畔、工研院光明新村、林昭亮舊居等景點，透過運動和交流參與，建立身體自主權，進而推動生命影響生命的正向循環。宋立蓉表示，工研院對這群身心障礙學員來說，可能是一生難得進來的「科技殿堂」，因此這也是一場學員們的「圓夢」活動。

健行組夥伴多為重度及多重障礙者／腦性麻痺青年，在醫療照護與生活自立上，常會遇到許多阻力與不便。近年在醫療大數據與AI科技快速發展下，醫療照護也逐步以智慧科技改變照護模式；工研院為實踐智慧醫療、讓健康照護更有溫度，在光復院區打造「TIBIC」及「銀髮聚寶盆」，建構從篩檢、照護到永續醫療的健康照護生態系。當天志工也向身心障礙者、家屬進行場域介紹，希望傳達以病人為中心的智慧醫療照護理念，透過AI分析醫療紀錄與健康數據、醫病溝通視覺化，精準掌握病患狀態，有效協助醫療團隊與患者共同決策，提升醫療品質。

工研院未來將持續攜手各界公益團體，以科技研發協助弱勢群體提升社會平權，落實多元共融的社會價值，讓科技的光芒照亮臺灣每處角落。