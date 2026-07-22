耐斯集團投資40億元新建飲料充填廠 預計明年底完工投產

耐斯集團旗下子公司台灣第一生化科技公司擴大規模，斥資40億元在嘉義縣大埔美園區興建第3廠，縣長翁章梁今天參加動土典禮，新廠導入德國KRONES無菌冷充填系統，每分鐘最高可生產900瓶飲品，預計2027年第四季完工投產，將布局高蛋白及機能性飲料國際市場。

翁章梁表示，大埔美園區已有約110家企業營運生產，感謝耐斯集團持續投資嘉義，養活許多家庭，希望大埔美園區與鄰近大林鎮成為緊密生活圈，讓民眾在地就業、就近生活，隨著嘉義縣多個園區持續開發，未來還有約20公頃產業用地可供招商，盼帶動更多企業進駐。

董事長陳冠翰說，民雄頭橋產業園區2條生產線目前均滿載，因應市場需求，投資40億元增設新廠，基地面積6051坪、建坪9650坪，引進全球最先進德國KRONES無菌冷充填設備，全程採無菌、無汙染製程，每分鐘可裝瓶900瓶，將布局高蛋白飲品及機能性飲料國際市場。

耐斯集團介紹，第一生技核心技術為無菌冷充填，1998年成立至今提供OEM及ODM代工服務，代表性產品有愛之味分解茶、麥仔茶、純濃燕麥系列，全家便利商店自有品牌也是主要客戶，已獲得 ISO 22000、HACCP、TQF、HALAL 等多項國際食品安全認證。

耐斯集團旗下子公司台灣第一生化科技股份有限公司在大埔美機械園區新建廠房，斥資40億元預計明年底完工投產。記者黃于凡／攝影