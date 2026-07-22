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耐斯集團投資40億元新建飲料充填廠 預計明年底完工投產
耐斯集團旗下子公司台灣第一生化科技公司擴大規模，斥資40億元在嘉義縣大埔美園區興建第3廠，縣長翁章梁今天參加動土典禮，新廠導入德國KRONES無菌冷充填系統，每分鐘最高可生產900瓶飲品，預計2027年第四季完工投產，將布局高蛋白及機能性飲料國際市場。
翁章梁表示，大埔美園區已有約110家企業營運生產，感謝耐斯集團持續投資嘉義，養活許多家庭，希望大埔美園區與鄰近大林鎮成為緊密生活圈，讓民眾在地就業、就近生活，隨著嘉義縣多個園區持續開發，未來還有約20公頃產業用地可供招商，盼帶動更多企業進駐。
董事長陳冠翰說，民雄頭橋產業園區2條生產線目前均滿載，因應市場需求，投資40億元增設新廠，基地面積6051坪、建坪9650坪，引進全球最先進德國KRONES無菌冷充填設備，全程採無菌、無汙染製程，每分鐘可裝瓶900瓶，將布局高蛋白飲品及機能性飲料國際市場。
耐斯集團介紹，第一生技核心技術為無菌冷充填，1998年成立至今提供OEM及ODM代工服務，代表性產品有愛之味分解茶、麥仔茶、純濃燕麥系列，全家便利商店自有品牌也是主要客戶，已獲得 ISO 22000、HACCP、TQF、HALAL 等多項國際食品安全認證。
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