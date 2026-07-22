橋科磁吸效應 信義房屋：建商砸8.93億卡位、科技新貴搶進楠梓土庫

橋頭科學園區建設加速，吸引建商斥資逾8.93億元卡位周邊土地；隨著科技廠商進駐，鄰近的楠梓土庫商圈更成為科技新貴購屋熱區，帶動區域房市長線看好。

信義房屋協理周清源表示，橋頭科學園區位於高雄S科技廊帶的北端，向北可串聯南科，向南則銜接楠梓、仁武等半導體聚落，是高雄科技產業鏈的重要起點。雖然目前相較楠梓仍屬較郊區位置，但隨著科學園區逐步招商、廠商陸續進駐，建商普遍採取提前布局策略，看好未來人口與產業紅利。

信義房屋楠梓土庫店店長何柏勲表示，由於橋頭科學園區周邊生活機能仍待成熟，距離橋頭科學園區3分鐘車程的楠梓土庫商圈憑藉完善商圈機能與交通便利性，已成為科技新貴購屋的首選區域。

何柏勲觀察，目前楠梓土庫商圈屋齡10年內中古屋單價約每坪30-35萬，預售案約4字頭，相較新成屋，中古屋總價仍有10-15%價差，吸引不少自住客進場。

不少工程師由台中、新竹調派南下，企業提供租屋或購屋補助，也帶動剛性自住需求。部分家庭出售原有房產後舉家搬遷至高雄，偏好四房、附平面車位的大坪數住宅；單身或沒帶家庭的工程師則以12至15坪套房或屋齡10年內的兩房產品為主。

周清源強調，目前橋科周邊房市仍以工業用地、廠房交易最為熱絡，隨著科技廠房建設及企業進駐，住宅市場也可望逐步受惠，許多建商除了購地外，也同步觀察科技聚落發展進度，再規劃推案時程，反映市場對區域長線發展仍具信心。

在生活機能方面，周清源分析，目前橋科周邊仍處於發展階段，主要仰賴岡山舊火車站商圈提供日常採買與生活需求，整體商業機能仍有成長空間。不過交通條件已具備優勢，基地緊鄰國道一號，可快速往返楠梓、仁武，也能銜接義大及燕巢地區，區域聯外便利性佳。