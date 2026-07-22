父親節將至 PCHome 24h 購物觀察中高階家電買氣升溫

父親節將至，孝親商機逐漸增溫。網路家庭集團旗下PChome 24h購物透過站上銷售數據，洞察到今年父親節送禮的兩大鮮明消費風向：一、「在家要享受」成為升級爸爸居家生活儀式感的主流。二、「出門要輕量」導向的禮品逐漸崛起，越來越多子女不再侷限於傳統選項，而是選擇偏好攜帶便利的禮物。

PChome 24h購物發現，「按摩椅」搜尋量較上周成長三成，買氣顯著升溫，顯示消費者對於居家生活品質感與放鬆體驗的重視提升。值得注意的是，隨著「男士理容」與「節慶贈禮」客群的推升，萬年不敗的電動刮鬍刀品類需求也逐步升溫，銷售量年增逾兩成。

PChome 24h購物觀察到許多消費者為了滿足爸爸在家放鬆的需求，進而推升中高階家電的買氣。根據數據觀察，主打紓壓放鬆、能融入居家美學的「按摩椅」迎來銷售旺季，其中輝葉、tokuyo與OSIM等主流品牌詢問度最高；此外，「咖啡機」也是消費者送禮選項之一，搜尋量較上周有雙位數成長，其中買氣主要集中在膠囊咖啡機與全自動義式機種，以Nespresso與飛利浦等大廠最受青睞，打造居家的生活儀式感。

針對熱愛國內外旅遊或有頻繁外出需求的爸爸，子女則鎖定「輕量化、高便利性」的隨身商品做為贈禮。在行動娛樂方面，平板電腦搜尋量周增超過七成。男士理容則同步反映了隨身攜帶的需求，帶動電動刮鬍刀銷售量呈現年增逾兩成的成長。今年便於收納的「掌上型」新機買氣特別旺，消費者的預算也呈現兩極化：一派集中在3,000元至6,000元的便攜型中階款；另一派則鎖定15,000元以上的頂規旗艦款。