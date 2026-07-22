少年股神？陶朱隱園再賣一戶！買家僅32歲、9.4億無貸款買5樓

台北市信義計畫區豪宅「陶朱隱園」再賣一戶，實價揭露，5樓戶以9.4億元交易，每坪達300.5萬，單價重新站回300萬元，謄本資料顯示，買方為張姓外僑，年僅32歲，以無貸款方式購買。

這是陶朱隱園第四筆交易，之前三筆，分別為三樓戶以及17樓戶。其中17樓戶以11.1億出售，每坪單價達364萬元。另外兩間三樓戶，分別以216萬元以及270萬元成交，都低於300萬元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，陶朱隱園作為國內話題最多、單價最高的豪宅，確實在近期國內外買家詢問度不少，日前也有成交傳聞。以該案單價來看，五樓成交突破300萬大關，具有定錨效果，未來中高樓層價格應穩穩站上300萬大關。

她表示，這波股市大好下，北市豪宅去化快速，且不少都是付現購屋，顯見將資金轉往蛋黃區不動產是目前高資產族群的共識。而在台灣作為全球AI 基地的戰略地位下，能見度提高或可會有更多外來買家轉進台灣豪宅市場。

不過值得注意的是，高資產付現買豪宅蔚然成風，其中不乏少年股神或是海外華僑，除顯見台灣豪宅越發受到矚目外，更展現真豪宅不受豪宅線限制的現實，也將讓豪宅市場因位置、個案條件分化更為明顯。