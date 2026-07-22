快訊

才接下亞運總教練 謝淑薇哥哥遭多女控「恐怖情人」、賣賽事通行證

春哥侃陸／天才少女風波3度逆轉 「破四唯」會否鋪開

吳宗憲捷運吃冰被抓包！遭轟「最基本規定都不知道」 本尊急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

全台待售新成屋破11萬戶！新北降、這都卻刷新歷史紀錄

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

根據內政部不動產資訊平台最新統計，2025年第4季全台待售新成屋共計112,501宅，較113年同期增加1,416宅，再寫歷史新高。

進一步觀察六都表現，新北市待售新成屋由113年第4季的20,542宅降至114年第4季的19,233宅，年減1,309宅，是六都中唯一呈現減少的縣市。

反觀高雄市待售新成屋衝上15,965宅，較前一年同期大增2,064宅，不僅增量位居六都之首，更刷新當地歷史紀錄。

至於其他四都，桃園市年增983宅、台中市年增393宅、台北市年增242宅、台南市年增61宅，整體來看，多數都會區待售新成屋庫存仍呈現持平或小幅增加的趨勢。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年建商推案量較大，隨著預售案陸續完工交屋，未完銷的物件就會轉入待售庫存，因此全台待售新成屋總量再創新高並不令人意外。

另一方面，最近幾年住宅供給大幅增加，尤其在新興重劃區與外圍地區，新屋完工速度快於市場去化速度，短期內便容易形成庫存累積。

對於新北市逆勢成為六都中唯一庫存減少的縣市，莊思敏指出，新北擁有龐大的人口規模，長期以來自住需求穩定，加上交通路網完善、產業聚落，持續吸引雙北通勤族移入，也為區域房市提供了相對強韌的支撐力道。

此外，近年新北部分新興重劃區生活機能已經陸續到位，新案銷售表現也能維持一定水準，因此使得新北的待售新成屋壓力相較其他都會區明顯較低。

至於高雄待售新成屋創高，莊思敏指出，近年受台積電（2330）設廠、亞洲新灣區、科學園區、捷運等重大建設題材帶動，吸引建商積極南下推案，市場供給快速擴張，如今迎來交屋高峰期，待售新成屋數量也同步攀升。

然而，在央行信用管制尚未全面鬆綁、房貸水龍頭仍偏緊的情況下，購屋族資金取得不易，購屋族觀望情緒濃厚，市場去化節奏放緩，新成屋賣壓持續累積，短期內高雄新案市場恐怕仍須面對一定的去化壓力。

近一年六都待售新成屋增減量。資料來源／中信房屋
近一年六都待售新成屋增減量。資料來源／中信房屋

新北 高雄 高雄市

延伸閱讀

產業園區坐鎮！雲林成房市黑馬 房價3年漲兩成

北市房價衝近13個月新高 大安區交易總額44.61億元居冠

台中機場國際航線突破30條 賴正鎰：「清泉崗機場經濟圈」逐漸成形

台中大北屯5月熱銷榜揭曉！ 房市 K 型化加劇「強案續強」

相關新聞

航空貨運最強旺季來了 華航、長榮航、星宇營運爆發

航空貨運爆艙，最強旺季提前報到。指標貨攬業者昨（21）日指出，目前航空貨運市場「非常旺」，8月運價還會再漲，空運貨大排長龍、訂單滿天飛，急單運價至少加價三成，客戶為搶艙位「加價也要出貨」，看好旺季動能將延伸到下季。

全台待售新成屋破11萬戶！新北降、這都卻刷新歷史紀錄

根據內政部不動產資訊平台最新統計，2025年第4季全台待售新成屋共計112,501宅，較113年同期增加1,416宅，再寫歷史新高。

全台待售新成屋再創新高 六都僅新北庫存減少

根據內政部不動產資訊平台最新統計，114年第4季全台待售新成屋共計112,501宅，較113年同期增加1,416宅，再寫歷史新高。

漢翔法茵堡航展報捷 攜手美商 Moog 深化戰略合作

世界三大航展之一的「英國法茵堡航展」於7/20-7/26展開。漢翔（2634）於開展第二日，即順利與美國航太系統大廠Moog公司達成協議，雙方在既有的基礎上進一步深化，將漢翔美國子公司的對台獨家經銷權，一口氣鎖定展延至2031年。

青安3.0利率補貼更好「3+3年」千萬房貸年省逾30萬！該買哪種房子最實惠？

青安貸款3.0拍定，行政院公布針對結婚、育兒申貸者，拉高申貸金額上限，結婚申貸人最高申貸金額提高至1200萬，若結婚且育兒提高為1500萬，頗能穩定目前房市基本盤。

電電公會挺中小企攻海外

電電公會持續推動TEEMA科學園區發展，電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉昨（21）日表示，盼協助台灣中小企業在海外發展，並與國外政府機構媒合。他表示，公會在規劃TEEMA科學園區時有設定三大目標，包含不論大小廠商皆能享受同等待遇、園區有統一對外窗口以及園區必須能打造台灣人在食衣住行熟悉的環境，不用擔心生活不適應的問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。