台灣虎航續攜普惠公司深化合作 實現低碳營運與永續承諾

我國第一且唯一的低成本航空台灣虎航（6757），21日於英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）上與IAE公司（International Aero Engines, LLC）簽署了合作備忘錄。

IAE公司為知名的跨國合資公司，以RTX旗下事業體普惠公司（Pratt & Whitney）為主要股東。象徵台灣虎航與普惠公司雙方就台灣虎航第三代機隊A321neo之發動機維護合約及備份發動機採購，進一步深化合作夥伴關係及持續合作之意向。

台灣虎航自2014年開航以來，便與普惠建立起夥伴關係。對於第三代機隊A321neo的延續合作，主要是考量A320家族機隊發動機的一致性，以及維護後勤維修支援等整體營運成本。透過本次的合作意向簽署，未來將能有效運用整體的維修資源與後勤支援，不僅能降低初始建置與營運成本，更能確保維護品質與滿足機隊運行需求。

普惠為表對於本次延續合作的重視，也特別邀請台灣虎航董事長黃世惠及營運長賴俊廸前往英國法恩堡航空展，除了向台灣虎航展示最新的環保節能技術外，也推廣永續航空的綠色引擎技術，並藉機強化與台灣虎航間的供應鏈合作關係。

普惠商用引擎總裁Rick Deurloo表示，「這份合作備忘錄象徵台灣虎航對普惠的信任。作為台灣虎航的長期合作夥伴，我們期待未來能持續助力台灣虎航在亞太區域的航網擴張，同時提供業界領先的燃油效率，實現低碳營運」。對此，台灣虎航董事長黃世惠也回應，「普惠一直是我們最深受信賴的戰略夥伴，對於2028年起將引進的A321neo新世代機隊，在考量機隊一致性與後勤綜效下，規劃持續與普惠攜手合作。將協助台虎在持續拓展航網、服務更多旅客的同時，有效降低每座位的營運成本，實踐綠色航空與永續經營的承諾」。

藉由A321neo的航程優勢，未來可涵蓋東南亞及東北亞的主要航點，除可將台灣虎航的現有航網再加密外，亦有助於航線拓展、旺季需求與市場競爭，將台灣打造為關鍵的航空轉運樞紐，朝向更高效、更永續的航空營運目標邁進，進一步提升整體航網競爭力。