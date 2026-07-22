全台待售新成屋再創新高 六都僅新北庫存減少

根據內政部不動產資訊平台最新統計，114年第4季全台待售新成屋共計112,501宅，較113年同期增加1,416宅，再寫歷史新高。

進一步觀察六都表現，新北市待售新成屋由113年第4季的20,542宅降至114年第4季的19,233宅，年減1,309宅，是六都中唯一呈現減少的縣市，反觀高雄市待售新成屋衝上15,965宅，較前一年同期大增2,064宅，不僅增量位居六都之首，更刷新當地歷史紀錄。至於其他四都，桃園市年增983宅、台中市年增393宅、台北市年增242宅、台南市年增61宅，整體來看，多數都會區待售新成屋庫存仍呈現持平或小幅增加的趨勢。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年建商推案量較大，隨著預售案陸續完工交屋，未完銷的物件就會轉入待售庫存，因此全台待售新成屋總量再創新高並不令人意外。另一方面，最近幾年住宅供給大幅增加，尤其在新興重劃區與外圍地區，新屋完工速度快於市場去化速度，短期內便容易形成庫存累積。

對於新北市逆勢成為六都中唯一庫存減少的縣市，莊思敏指出，新北擁有龐大的人口規模，長期以來自住需求穩定，加上交通路網完善、產業聚落，持續吸引雙北通勤族移入，也為區域房市提供了相對強韌的支撐力道。此外，近年新北部分新興重劃區生活機能已經陸續到位，新案銷售表現也能維持一定水準，因此使得新北的待售新成屋壓力相較其他都會區明顯較低。

至於高雄待售新成屋創高，莊思敏指出，近年受台積電設廠、亞洲新灣區、科學園區、捷運等重大建設題材帶動，吸引建商積極南下推案，市場供給快速擴張，如今迎來交屋高峰期，待售新成屋數量也同步攀升。然而，在央行信用管制尚未全面鬆綁、房貸水龍頭仍偏緊的情況下，購屋族資金取得不易，購屋族觀望情緒濃厚，市場去化節奏放緩，新成屋賣壓持續累積，短期內高雄新案市場恐怕仍須面對一定的去化壓力。

展望後市，莊思敏指出，若後續整體經濟環境、利率及房貸政策未出現明顯放寬，預期待售新成屋庫存仍可能維持高檔。對於首購族或換屋族而言，中古屋也是不錯的選擇，多數中古屋位於生活機能成熟、交通便利的核心生活圈，具備較強的抗跌保值優勢，加上不少中古屋屋主持有時間較長、取得成本相對較低，在當前市況下也更願意透過讓利促成交易，購屋民眾反而有機會以更合理的價格買到心儀產品。