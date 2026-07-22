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PCB 載板大廠擴產積極 設備商敍豐、揚博再掀比價行情

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB載板大廠欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）等擴產積極，可望帶動相關高階設備商機，除了外商設備，台灣高階載板濕製程設備商敍豐（3485）、PCB 濕製程設備與化學藥水供應商揚博（2493）隨著商機擴大也再掀比價行情，雙雙鎖住漲停分別來到248元、262元。

敍豐21日公告，董事會授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜，將以約4.85億元購買華大毛紡在桃園八德區土地以擴廠。相關細節將在實際簽約後另行公告，購買土地主要是因應公司營運需求及長期之發展規劃。

展望未來，敍豐董事長兼執行長周政均日前表示，看好AI與高速運算商機帶動載板客戶群持續積極擴充產能，可望帶動高階製程載板設備需求，公司今年營運目標持續雙位數成長，訂單能見度到2027年，部分已在洽談2028年，近期也開拓海外市場，隨客戶群需求成長，訂單能見度有機會延續。

至於揚博已在泰國成立子公司，公司說泰國配合客戶如火如荼裝機，分公司對公司與客戶都是方便管道也可服務越南區域客戶。

臻鼎 揚博

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